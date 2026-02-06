tradfi
ФБР не смогли "взломать" iPhone журналистки Washington Post из-за активированного режима блокировки

Шадрін Андрій

У ФБР не получилось получить информацию с iPhone журналистки Washington Post Ханны Натансон из-за включенного режима Lockdown от Apple. Телефон был изъят во время январского обыска дома журналистки в рамках расследования утечек секретной информации.


iPhone Натансон был включен, заряжался и явно показывал, что активирован режим Lockdown, который ограничивает работу многих функций и не позволяет подключать внешние устройства, если телефон не разблокирован. Это стало основной причиной, почему ФБР не смогло извлечь из него данные.

«Поскольку iPhone был в режиме Lockdown, CART не смогла извлечь данные из этого устройства», — отмечают судебные документы Computer Analysis Response Team ФБР (подразделение, проводящее судебную экспертизу изъятых устройств).

Режим Lockdown является опциональной настройкой iPhone, iPad, Mac и Apple Watch, предназначенной для пользователей, которые могут подвергаться повышенным киберугрозам. Когда он включен, блокируются вложения в сообщениях, ограничивается веб-контент, FaceTime звонки, а подключение внешних устройств возможно только в разблокированном состоянии.

«Lockdown Mode — это опционный, максимально защитный режим, предназначенный для немногих людей, которые из-за своей личности или деятельности могут стать целью сложных цифровых угроз», — замечает Apple.

Обыск дома Натансон ФБР провело 14 января в Северной Вирджинии. Кроме iPhone, агенты было изъято два ноутбука, один из которых принадлежит The Post, и часы Garmin. Судебный документ, поданный 30 января, подтверждает, что доступ к iPhone получить не удалось. Другое устройство, MacBook, было разблокировано с помощью отпечатка пальца, что позволило следователям просмотреть часть данных.


Следствие касалось государственного подрядчика Аурелио Луиса Переса-Лугонеса, которому предъявлены пять обвинений в незаконной передаче и одно — в незаконном сохранении информации национальной обороны. Изъятие устройств вызвало критику среди защитников гражданских свобод. Самой Натансон не предъявлены обвинения. Она приобщалась к статьям о потенциальных военных действиях США против Венесуэлы и о проблемах в Службе социального обеспечения во время второго срока Дональда Трампа.

«Незаконное разглашение секретной информации об обороне — это тяжкое преступление против Америки, которое ставит под угрозу как нашу национальную безопасность, так и жизни наших военных героев», — сказала генеральный прокурор Пэм Бонди.

Случай дает интересную возможность увидеть, как работает режим Lockdown на практике и насколько он ограничивает даже продвинутые попытки доступа к устройству. Даже при наличии ордера на использование отпечатков пальцев или распознавания лица iPhone оставался недоступным.

Источник: 404media.co

