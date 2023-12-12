Новости Устройства 12.12.2023 в 08:07 comment views icon

Пользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомые

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Пользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомые

Первые пользователи недавно выпущенного флагманского смартфона OnePlus 12 жалуются на качество сборки устройства. Несмотря на выдающиеся аппаратные характеристики, в некоторых случаях телефон напоминает о временах становления массового китайского производства товаров десятки лет назад, когда плохое качество изделий вошло в мемы. Корпус OnePlus 12 в некоторых случаях имеет щели, остатки клея и более экзотические сюрпризы.

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Несколько владельцев сообщили о заметных зазорах между элементами корпуса OnePlus 12 возле блока камер. Показания пользователей подтверждают многочисленные фото. На них хорошо заметны щели сверху, снизу, или там и там. Также обращают на себя внимание явные излишки клея.

Пользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомыеПользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомые

Но это не все сюрпризы, которые несет пользователям OnePlus 12. По крайней мере один из смартфонов похож на древний янтарь – между элементами его задней поверхности застряло мертвое насекомое. Пока это единственное подобное свидетельство, но далеко не все OnePlus 12 еще распакованы.

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Проблема настолько распространена, что привлекла внимание главы Xiaomi Лу Вейбинга. Он отметил высокие стандарты качества сборки смартфонов собственной компании по сравнению с конкурентом.

OnePlus 12

Можно только надеяться, что после ожидаемого вскоре мирового релиза OnePlus 12 щели, куски клея и насекомые останутся в Китае.

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Источники: Android Authority, 9to5google

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