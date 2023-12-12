Пользователи жалуются на качество сборки OnePlus 12 – щели, клей и насекомые

Первые пользователи недавно выпущенного флагманского смартфона OnePlus 12 жалуются на качество сборки устройства. Несмотря на выдающиеся аппаратные характеристики, в некоторых случаях телефон напоминает о временах становления массового китайского производства товаров десятки лет назад, когда плохое качество изделий вошло в мемы. Корпус OnePlus 12 в некоторых случаях имеет щели, остатки клея и более экзотические сюрпризы.

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Несколько владельцев сообщили о заметных зазорах между элементами корпуса OnePlus 12 возле блока камер. Показания пользователей подтверждают многочисленные фото. На них хорошо заметны щели сверху, снизу, или там и там. Также обращают на себя внимание явные излишки клея.

Но это не все сюрпризы, которые несет пользователям OnePlus 12. По крайней мере один из смартфонов похож на древний янтарь – между элементами его задней поверхности застряло мертвое насекомое. Пока это единственное подобное свидетельство, но далеко не все OnePlus 12 еще распакованы.

Проблема настолько распространена, что привлекла внимание главы Xiaomi Лу Вейбинга. Он отметил высокие стандарты качества сборки смартфонов собственной компании по сравнению с конкурентом.

Можно только надеяться, что после ожидаемого вскоре мирового релиза OnePlus 12 щели, куски клея и насекомые останутся в Китае.

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Источники: Android Authority, 9to5google