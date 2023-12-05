OnePlus 12: Snapdragon 8 Gen 3, IP65, зарядка мощностью 100 Вт (беспроводная на 50 Вт) и цена от $607

В рамках специальной церемонии в Китае, приуроченной к 10-летнему юбилею OnePlus, компания представила свой новый флагманский смартфон OnePlus 12.

Новинка оснащена 6,82-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED с разрешением 3168×1440 точек и переменной частотой обновления в диапазоне 1-120 Гц. Панель обеспечивает пиковую яркость для HDR контента 4500 нит или 1600 нит при типичном использовании. В верхней части дисплея есть круглое отверстие для фронтальной камеры.

Смартфон OnePlus 12 содержит процессор Snapdragon 8 Gen 3, до 24 ГБ оперативной памяти и встроенное хранилище емкостью до 1 ТБ. Аккумулятор выполнен из двух ячеек и имеет суммарную емкость 5400 мАч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 100 Вт, быстрая беспроводная зарядка мощностью 50 Вт и реверсивная беспроводная зарядка мощностью 10 Вт.

На задней панели расположилась тройная камера с брендом Hasselblad. Она включает главный модуль на базе 50-мегапиксельного сенсора Sony Lytia 808 и оптическую систему стабилизации изображения. Также пользователям доступны 64-мегапиксельный телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением и 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

В OnePlus 12 применяются модули беспроводной связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, инфракрасный излучатель и разъем USB Type-C 3.2. Корпус обеспечивает защиту от пыли и влаги по стандарту IP65. Устройство работает под управлением ColorOS 14.0 на базе Android 14. Новинка доступна в черном, белом и зеленом вариантах цветового исполнения корпуса.

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Смартфон OnePlus 12 уже доступен для предварительного заказа в Китае:

12 ГБ + 256 ГБ ─ $607

16 ГБ + 512 ГБ ─ $677

16 ГБ + 1 ТБ ─ $748

24 ГБ + 1 ТБ ─ $818

Фактические продажи начнутся 11 декабря. Международная версия OnePlus 12, скорее всего, появится уже в январе 2024 года. Компания пока не назвала дату международного анонса.

Источник: gsmarena