Пользователям Xbox стоит волноваться за приобретенные игры, эксклюзивы консоли идут на PS5 — Moore’s Law Is Dead комментирует Фила Спенсера

YouTube-канал Moore’s Law Is Dead прокомментировал выступление главы игрового подразделения Microsoft Фила Спенсера относительно перспектив Xbox. Он говорит, что пользователям возможно и стоит волноваться за собственную библиотеку игр Xbox, но не сейчас, что будет происходить дрейф эксклюзивов Xbox на «другие платформы» и что выйдет по крайней мере еще одно поколение консолей Xbox.

По мнению видеоблогера, Microsoft нужно было развеять слухи о возможности удаления в силу каких-то изменений цифровых библиотек пользователей, на чем Фил Спенсер сделал акцент в разговоре.

«Я лично считаю безумием думать, что Xbox, даже несмотря на плохое состояние дел сейчас, удалили бы цифровые библиотеки. Я просто не чувствую, что это даже близко к тому, что могло произойти».

Однако он вспомнил, что когда-то Microsoft действительно «убила» игры для Windows Live, когда этот бизнес потерпел неудачу. Автор блога лично потерял тогда «десятки игр», и альтернативы в виде Steam версий или каких-то других не было предложено. Поэтому Microsoft, вероятно, почувствовала необходимость сказать об этом в обновлении политики Xbox.

«Не могу однозначно сказать, что я чувствовал бы себя так же комфортно, покупая игру в Xbox Marketplace, как в том случае, когда бы я купил игру в Steam и знал бы точно, что через 20 лет она все еще будет там».

Кажется, руководство Microsoft приняло важное решение относительно бренда Xbox и уполномочило Фила Спенсера попытаться мягко сообщить поклонникам, что положение дел может измениться.

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«Это напоминает мне клише, когда пара разводится и они говорят своему ребенку: «Да, в этом месяце мама будет проводить больше времени вне дома, но это просто перерыв. Это перерыв, который продлится один, возможно, два, возможно, три месяца, но это только перерыв. Пока что окончательного решения не принято, но в конце концов мама и папа могут расстаться, но если это произойдет, будет два Рождества», — такой тон».

«Они не хотели точно сказать, насколько плохо все может стать, но они четко говорят, что все меняется, но не волнуйтесь об этом сейчас, потому что это произойдет не завтра».

По словам представителей Microsoft Game Pass сейчас имеет 34 миллиона подписчиков — с учетом того, что Microsoft теперь считает Xbox Gold частью Game Pass. Два года назад количество пользователей Game Pass тоже составляло 34 миллиона. В свое время в связи с покупкой Activision Blizzard Фил Спенсер прямо сказал, что к 2024 году количество должно быть значительно выше этого значения. Тогда Moore’s Law Is Dead предполагал, что это количество составит примерно 40 млн. Microsoft не только не достигла этого значения, они фактически не имели прироста пользователей два года.

Microsoft объявила, что четыре бывших эксклюзива Xbox идут на PlayStation 5: Hi-Fi Rush, Pentiment, Sea of Thieves и Grounded, Фил Спенсер сопроводил это словами «мы будем учиться». Чему именно может научиться компания? Она может прийти к выводу, что теперь это будет стандартный режим работы: эксклюзивы станут делом прошлого если эти игры зарабатывают больше денег на других платформах, чем на Xbox или Game Pass. Но канал успокаивает мыслью, что все же еще одно поколение Xbox все же выйдет.

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