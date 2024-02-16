Diablo IV выйдет в Xbox Game Pass в марте. Сервис насчитывает уже 34 млн подписчиков

Diablo IV станет первой игрой от Activision Blizzard, которая появится в Xbox Game Pass. Ее релиз в сервисе запланирован на 28 марта.

После того, как Microsoft завершила приобретение Activision Blizzard, поклонники предположили, что ее игры немедленно поступят в сервис подписки. Однако генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил в октябре прошлого года, сразу после завершения сделки, что поклонникам придется ждать до 2024 года, прежде чем такие игры, как Call of Duty, начнут появляться на сервисе. Это время настало, но вместо Call of Duty поклонники получат Diablo IV.

Diablo IV была одним из больших хитов прошлого года, а ее сезонные обновления продолжают дарить игрокам новые впечатления. Перенос игры на Game Pass откроет ее для большой аудитории подписчиков сервиса.

Что касается размеров этой аудитории, то сейчас сервис Xbox Game Pass насчитывает 34 млн подписчиков. Это на 36% больше по сравнению с 25 млн, о которых Microsoft в последний раз сообщала более двух лет назад. Microsoft обнародовала новую цифру в 34 млн подписчиков в официальном подкасте Xbox.

Фил Спенсер ранее признался, что наблюдается медленный рост Xbox Game Pass для консолей, однако количество подписчиков на ПК увеличивается значительно динамичнее.

«Мы наблюдаем невероятный рост на ПК… На консоли я заметил, что рост замедлился, главным образом потому, что в какой-то момент вы охватили всех на консоли, кто хочет подписаться», — сказал Спенсер в интервью Wall Street Journal..

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Ранее Microsoft ставила перед собой амбициозную цель — достичь 100 млн подписчиков Xbox Game Pass к 2030 году. Однако вряд ли это получится. Microsoft планировала увеличить количество подписок на Game Pass на 73% за финансовый год, который завершился в июне 2022 года. Но фактически база пользователей увеличилась лишь на 28%.

Источник: The Verge 1, 2

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