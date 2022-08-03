Помните, британец случайно выбросил на свалку HDD с 7500 биткоинами? Он не сдается и придумал новый план с использованием искусственного интеллекта

Наверное, многие слышали историю британского программиста Джеймса Хауэллса, в 2013 году по ошибке выбросивший жёсткий диск компьютера, на котором было 7500 Bitcoin. У него в ящике стола хранилось два 2,5-дюймовых диска, и он случайно выбросил рабочий HDD с криптовалютой.

С тех пор Джеймс Хауэллс безуспешно пытается вернуть накопитель. Он неоднократно обращался в городской совет Ньюпорта с просьбой разрешить ему искать диск на свалке. Но власти постоянно отклоняли его просьбу, так как его «охота за сокровищами» считается опасной для окружающей среды.

Тем не менее Джеймс Хауэллс не сдаётся и разработал новый план поиска жёсткого диска, который поддерживает хедж-фонд. Найти такое маленькое устройство среди более чем 100 тыс. тонн мусора инженер надеется с помощью искусственного интеллекта и автоматизации, которые помогут быстрее сортировать все отходы.

У Хауэллс есть две версии этого нового плана. Первый подразумевает сортировку всех 100 тыс. тонн мусора с применением людей-сортировщиков, роботизированных собак Boston Dynamics Spot и специальной конвейерной ленты с автоматизированными системами сортировки. Этот план оценивается не менее чем в $11 млн и займёт от 9 до 12 месяцев. Вторая версия плана будет стоить всего $6 млн и займет до 18 месяцев.

Курс QA Опануйте професію тестувальника та платіть після працевлаштування РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Оба плана требуют привлечения группы экспертов в различных областях, таких как раскопки свалок, управление отходами и извлечение данных. Хоуэллс даже обратился за помощью к консультанту, который работал в компании OnTrack. Она успешно восстановила 99% данных из черного ящика разбившегося космического корабля «Колумбия».

После раскопок Хауэллс планирует очистить и переработать как можно больше мусора, а остальное перезахоронить. Его команда даже изучает возможность строительства солнечной или ветряной электростанции на месте свалки. Идея состоит в том, чтобы оказать как можно меньшее воздействие на окружающую среду. Также в случае успеха Хауэллс предлагает выплатить по 50 фунтов стерлингов каждому из 150 тыс. жителей Ньюпорта. Однако пока неизвестно, убедит ли это в конечном итоге власти дать зелёный свет операции.

Источник: techspot