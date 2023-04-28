«‎Poor Things»: Уиллем Дефо «‎оживляет» Эмму Стоун в научно-фантастическом романтическом фильме Йоргоса Лантимоса, который выйдет этой осенью

Режиссер «Фаворитки» снова сотрудничает с Searchlight и актрисой Эммой Стоун в новом фильме «Poor Things».

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Похоже, Йоргос Лантимос черпал вдохновение в истории Франкенштейна, поскольку в центре сюжета – Белла Бакстер (Стоун), которую вернул к жизни эксцентричный, но гениальный, неортодоксальный доктор Годвин Бакстер (Уиллем Дефо). Впоследствии, жаждущая прочувствовать жизнь молодая женщина сбегает с молодым адвокатом Дунканом Веддерберном (Марк Руффало), чтобы совершить путешествие по континентам. Белла, еще не привыкшая к предубеждениям того времени, без устали пытается отстаивать свое равенство и свободу.

Также в фильме появятся Рами Юссеф, Джеррод Кармайкл, Кэтрин Хантер, Маргарет Куэлли, Кристофер Эбботт и другие.

Во время работы над лентой Стоун воссоединяется не только с Лантимосом, но и с Тони МакНамара, который писал сценарий к «Круэлле».

На первых кадрах, опубликованных сегодня в аккаунте Searchlight, показаны все три главных героя среди красочных (и не очень, в случае Дефо) пейзажей.

«‎Poor Things» знаменуют возвращение Лантимоса в режиссуру после пятилетнего перерыва с момента выхода его темной комедийной драмы «Фаворитка» 2018 года. Лента принесла Searchlight $34,5 млн за прокат в США и собрала $95 млн в международной кассе; а также получила 10 номинаций на «Оскар‎» (в том числе как лучший фильм и за лучшую режиссуру) и помогла Оливии Колман получить статуэтку за лучшую женскую роль.

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Для самого Лантимоса – это уже не первая номинация, ранее в шорт-лист кинопремии попадали его фильмы «Клык» (лучший международный фильм) и «Лобстер» (лучший сценарий).

Премьера «‎Poor Things» запланирована на 8 сентября 2023 года.