Популярная платформа DeFi-кредитования Alpaca Finance закроется после 4 лет работы

Децентрализованная платформа кредитования Alpaca Finance приняла решение о закрытии. Это касается всех продуктов. Alpaca Finance — крупнейшая платформа DeFi продуктов на BNB Chain и Fantom с большим кредитным плечом.

«Оглядываясь назад, мы невероятно гордимся тем, чего достигла Alpaca Finance. От того, как мы стали топ-протоколом BNB Chain, до того, как помогли определить фермерство с использованием кредитного плеча в начале развития DeFi, наш путь стал возможным только благодаря невероятной поддержке нашего сообщества», — сообщила команда проекта.

В Alpaca Finance отметили, что их платформа пережила много событий, но подавленная доходность и спад активности на крипторынке сделали их продукты менее жизнеспособными. Команда даже исследовала стратегические пути развития, вела переговоры о слиянии и поглощении другими проектами. Некоторые переговоры имели содержательный прогресс, но в конце концов, поскольку рынок снова начал падать в начале 2025 года, эти сделки сорвались.

Кроме того, ландшафт DeFi стал более конкурентным, более насыщенным и часто отдает предпочтение крупным, капитализированным игрокам с новыми запасами токенов для раздачи.

Недавнее исключение токенов ALPACA из листинга Binance стало еще одним серьезным ударом.

Токены ALPACA за неделю подешевели на 46.16% (до $0.1063), рыночная капитализация упала на 33.70% и сейчас составляет $16.12 млн. Поэтому следует рассмотреть опцию шортинга.

Интерфейс Alpaca Finance будет работать до 31 декабря 2025 года, кредиты и займы следует закрыть до 30 июля, все остальные позиции — до 30 июня.

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Источник: Medium