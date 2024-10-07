Украина вошла в ТОП-10 стран-лидеров принятия криптовалют и DeFi: рейтинг The 2024 Global Adoption Index

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Центральная и Южная Азия, а также Океания (CSAO) заняли ведущие позиции в нынешнем рейтинге глобального принятия криптовалют, согласно отчету The 2024 Global Adoption Index от Chainalysis. В лидеры вышеуказанные регионы выбились благодаря высокому уровню активности на местных криптовалютных биржах, широкому использованию криптовалют и значительным объемам операций в секторе децентрализованных финансов (DeFi).

ТОП-6 стран по общему рейтингу внедрения криптовалют

Индия (Центральная и Южная Азия) — безоговорочный лидер рейтинга, первое место по централизованным услугам и розничным DeFi-транзакциям. Нигерия (Африка к югу от Сахары) — вторая позиция по объему полученных DeFi-услуг. Индонезия (Центральная и Южная Азия) — лидирует в DeFi-транзакциях и занимает шестое место по централизованным розничным операциям. Соединенные Штаты (Северная Америка) — на четвертом месте из-за заметного роста в сфере централизованных услуг. Вьетнам (Центральная и Южная Азия) — входит в ТОП-5 по нескольким категориям, в частности, розничными централизованными операциями и полученным DeFi услугами. Украина (Восточная Европа) заняла 6-е место в глобальном рейтинге, сохранив ведущую позицию в Восточной Европе благодаря активному участию в секторе DeFi и розничных операциях.

Рост глобальной криптоактивности превысил показатели 2021 года

Между четвертым кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года общая глобальная криптоактивность значительно выросла, превысив уровни 2021 года, когда рынок криптовалют был на пике. Этот тренд показывает стабильное увеличение активности в 151 стране в течение 2021-2024 годов.

Если в 2023 году рост был сосредоточен преимущественно в странах с низким и средним уровнями дохода, то в 2024 году криптоактивность выросла в странах всех уровней дохода. Но интересно, что в странах с высокими доходами заметно снижение активности с начала 2024 года.

Влияние запуска Bitcoin ETF

Запуск биржевого фонда Bitcoin ETF в США вызвал рост стоимости биткоин-операций во всех регионах, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Северная Америка и Западная Европа. В то же время использование стейблкоинов продолжает расти среди розничных и корпоративных пользователей, особенно в странах с низкими и средними доходами (в странах Субсахарской Африки и Латинской Америки).

Где больше всего вырос сектор DeFi?

Значительное увеличение активности в секторе DeFi зафиксировано в Африке к югу от Сахары, Латинской Америке и Восточной Европе. Это также стимулировало рост использования альткоинов, что отражается в общем увеличении объемов криптовалютных операций.

Сравнение 2024 года и 2023-го

Индонезия , которая занимала 7-е место в 2023 году, в 2024 году поднялась на 3-е место, что является большим скачком, особенно по объему DeFi-транзакций и розничных услуг.

, которая занимала 7-е место в 2023 году, в 2024 году поднялась на 3-е место, что является большим скачком, особенно по объему DeFi-транзакций и розничных услуг. Индия сохраняет первую позицию, демонстрируя устойчивое лидерство в криптовалютной активности, в частности в централизованных услугах и DeFi.

сохраняет первую позицию, демонстрируя устойчивое лидерство в криптовалютной активности, в частности в централизованных услугах и DeFi. Нигерия также остается на 2-м месте, однако растет по DeFi-активности, занимая вторую позицию в 2024 году (по сравнению с 4-м местом в 2023 году).

также остается на 2-м месте, однако растет по DeFi-активности, занимая вторую позицию в 2024 году (по сравнению с 4-м местом в 2023 году). Вьетнам , который в 2023 году занимал 3-ю позицию, опустился на 5-е место в 2024 году.

, который в 2023 году занимал 3-ю позицию, опустился на 5-е место в 2024 году. Украина опустилась на 6-е место в 2024 году с 5-го места в 2023 году, хотя и остается лидером в Восточной Европе.

опустилась на 6-е место в 2024 году с 5-го места в 2023 году, хотя и остается лидером в Восточной Европе. В 2023 году общее глобальное внедрение криптовалют снизилось после пика 2021 года, в частности из-за крах FTX в конце 2022 года. Однако в 2024 году глобальная активность значительно возросла, превысив уровни 2021 года.

В 2023 году рост криптовалютного рынка был сосредоточен преимущественно в странах с низким средним уровнем дохода (LMI), таких как Индия, Нигерия и Украина. В 2024 году активность увеличилась во всех категориях стран, но особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как США и Западная Европа, благодаря запуску Bitcoin ETF.

DeFi стал важным двигателем роста криптовалютной активности в 2024 году. В 2023 году DeFi был особенно популярен в странах Африки к югу от Сахары и Латинской Америке, а в 2024 году его активность значительно увеличилась также в Восточной Европе.

В 2024 году наблюдается рост институциональной активности, в частности благодаря запуску Bitcoin ETF в США. Это стимулировало значительное увеличение объема транзакций, особенно в высокоразвитых регионах.

В 2024 году криптовалюта становится важной частью финансовой системы для стран с высоким уровнем дохода. Источник: The 2024 Global Adoption Index, The 2023 Global Crypto Adoption Index

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