Украина вошла в ТОП-10 стран-лидеров принятия криптовалют и DeFi: рейтинг The 2024 Global Adoption Index

Центральная и Южная Азия, а также Океания (CSAO) заняли ведущие позиции в нынешнем рейтинге глобального принятия криптовалют, согласно отчету The 2024 Global Adoption Index от Chainalysis. В лидеры вышеуказанные регионы выбились благодаря высокому уровню активности на местных криптовалютных биржах, широкому использованию криптовалют и значительным объемам операций в секторе децентрализованных финансов (DeFi).
ТОП-6 стран по общему рейтингу внедрения криптовалют
- Индия (Центральная и Южная Азия) — безоговорочный лидер рейтинга, первое место по централизованным услугам и розничным DeFi-транзакциям.
- Нигерия (Африка к югу от Сахары) — вторая позиция по объему полученных DeFi-услуг.
- Индонезия (Центральная и Южная Азия) — лидирует в DeFi-транзакциях и занимает шестое место по централизованным розничным операциям.
- Соединенные Штаты (Северная Америка) — на четвертом месте из-за заметного роста в сфере централизованных услуг.
- Вьетнам (Центральная и Южная Азия) — входит в ТОП-5 по нескольким категориям, в частности, розничными централизованными операциями и полученным DeFi услугами.
- Украина (Восточная Европа) заняла 6-е место в глобальном рейтинге, сохранив ведущую позицию в Восточной Европе благодаря активному участию в секторе DeFi и розничных операциях.
Рост глобальной криптоактивности превысил показатели 2021 года
Между четвертым кварталом 2023 года и первым кварталом 2024 года общая глобальная криптоактивность значительно выросла, превысив уровни 2021 года, когда рынок криптовалют был на пике. Этот тренд показывает стабильное увеличение активности в 151 стране в течение 2021-2024 годов.
Если в 2023 году рост был сосредоточен преимущественно в странах с низким и средним уровнями дохода, то в 2024 году криптоактивность выросла в странах всех уровней дохода. Но интересно, что в странах с высокими доходами заметно снижение активности с начала 2024 года.
Влияние запуска Bitcoin ETF
Запуск биржевого фонда Bitcoin ETF в США вызвал рост стоимости биткоин-операций во всех регионах, особенно в странах с высоким уровнем дохода, таких как Северная Америка и Западная Европа. В то же время использование стейблкоинов продолжает расти среди розничных и корпоративных пользователей, особенно в странах с низкими и средними доходами (в странах Субсахарской Африки и Латинской Америки).
Где больше всего вырос сектор DeFi?
Значительное увеличение активности в секторе DeFi зафиксировано в Африке к югу от Сахары, Латинской Америке и Восточной Европе. Это также стимулировало рост использования альткоинов, что отражается в общем увеличении объемов криптовалютных операций.
Сравнение 2024 года и 2023-го
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