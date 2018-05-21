«Самый красивый электромобиль в мире» Jaguar E-type Zero поучаствовал в королевской свадьбе

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Электромобиль Jaguar E-type Zero, созданный на основе классической модели 1968 года, изначально был имиджевым проектом. С его помощью британский бренд пытался оценить потенциальный спрос на подобные решения для принятия решения о выпуске серийной версии. Судя по произошедшим на выходных событиям, электромобиль весьма положительно оценили как минимум в королевской семье.

Если вы по непонятной причине не знаете кто такая Меган Маркл (например, не смотрели сериал Suits / «Форс-мажоры») и не следите за светской хроникой, то сообщаем, что в субботу эта американская актриса вышла замуж за британского принца Гарри. Во время пышной церемонии использовался целый ряд дорогих легендарных автмобилей, включая классический Rolls Royce Phantom.

Однако в тот момент, когда молодожены должны были самостоятельно добраться до торжественного приема, они выбрали в качестве средства передвижения именно электрический кабриолет Jaguar E-type Zero. Согласитесь, лучшую рекламную кампанию для автомобиля трудно себе представить.

Напомним, что открытый спортивный автомобиль Jaguar E-type Zero получил электродвигатель мощностью 220 кВт (300 л.с.), который позволяет разгоняться от 0 до 100 км/ч за 5,5 секунд. Аккумуляторная батарея емкостью 40 кВтч обеспечивает запас хода на уровне 270 км (170 миль), ее полный заряд происходит за 6 часов.

Электродвигатель и блок батарей были специально разработаны для Jaguar E-type Zero — аккумуляторный блок по размерам и весу соответствует шестицилиндровому двигателю E-type, а электродвигатель и редуктор — коробке передач. Оба компонента установлены на штатных местах двигателя и коробки передач, соответствено конструкция автомобиля не потребовала заметных изменений и она управляется и «ощущается» точно так же, как бензиновая версия.

Источник: InsideEV’s