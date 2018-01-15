Портативная приставка GPD Win 2 на процессоре Intel Core m3-7Y30 оценивается в $649

Компания GPD анонсировала выпуск игрового устройства под названием Win 2. Новинка позиционируется в качестве игрового ноутбука, хотя по размерам она больше соответствуют портативной игровой консоли.

Модель GPD Win 2 получила ряд улучшений по сравнению с предшественником. Так, чип Intel Atom уступил место более производительному процессору Core m3-7Y30 с интегрированным графическим ядром HD Graphics 615. Оперативная память удвоена и теперь достигает 8 ГБ. Диагональ дисплея увеличена до 6 дюймов, хотя разрешение изображения не изменилось и составляет 1280х720 точек. Ёмкость батареи увеличилась почти на 50% благодаря использованию двух аккумуляторов ёмкостью по 4900 мАч. Вместе с тем, новинка претерпела незначительные косметические изменения дизайне.

В то же время, позиционирование устройства не изменилось. GPD Win 2 является карманным ноутбуком с Windows 10 и встроенными органами управления игровым процессом. Несмотря на не самые впечатляющие характеристики как для игрового устройства, аппарат позволяет запускать игру Grand Theft Auto V с максимальными настройками качества графики с частотой обновления 38 кадров в секунду. Overwatch при низких настройках идёт при 50-70 кадрах в секунду, а Skyrim выдаёт в среднем 53 кадра в секунду. Устройство также может использоваться для потоковой трансляции игр из библиотек Steam или Xbox.

Вместе с улучшением технических характеристик возросла и цена GPD Win 2. В настоящий момент на Indiegogo новинку можно купить по цене $649. Это на $250 больше по сравнению с первоначальной моделью. А розничная цена и вовсе заявлена на уровне $899. Начало поставок запланировано на май этого года.

Источник: The Verge