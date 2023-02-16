После обновления драйвера AMD Radeon от 14 февраля многие компьютеры на Windows перестали включаться

Установка драйвера AMD Adrenalin 23.2.1, который должен был улучшить работу видеокарт серий Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000, во множестве случаев приводит к невозможности включить компьютер. Большое количество сообщений о проблеме появилось в Twitter, Reddid, на форумах и в комментариях на тематических сайтах. После перезагрузки пользователи Windows 10 и 11 видят «синий экран смерти» с сообщением о недоступности загрузочного диска.

Согласно сообщениям, загрузка становится невозможной при выборе «Восстановления заводских настроек» в процессе инсталляции. Предположительно, драйвер меняет настройки BIOS материнской платы в части загрузки и работы видеокарты.

Естественное решение – отложить установку драйвера до выхода исправленной версии. При большом желании всё же выполнить обновление необходимо предварительно сохранить бекап системы и профиль настроек BIOS. Если обновление уже произошло и загрузка невозможна, пострадавшие пользователи рекомендуют обнулить системный BIOS или вручную вернуть настройки к предыдущему состоянию.

Другой выявленной проблемой обновления 23.2.1 стала некорректная работа с памятью портативной игровой Windows-консоли AyaNeo, в которой используется встроенная графика Radeon 680M.

По сообщению производителя, после обновления консоль использует лишь 512 МБ оперативной памяти для графики, вместо положенных 3 или 6 ГБ. В качестве причины также указывается использование восстановления заводских настроек. Впрочем, в данном случае система продолжает работать, а компания предлагает инструкцию по восстановлению нормальной работы.

Драйвер AMD 23.1.2 для видеокарт Radeon предоставил поддержку недавно выпущенной игры Forspoken и расширил возможности Vulkan API. Версия 23.2.1 должна была улучшить работу Radeon RX 6000 и RX 7000, добавить поддержку Dead Space и различные оптимизации. AMD пока никак не отреагировала на возникшие проблемы.

Источники: Wccftech, AyaNeo