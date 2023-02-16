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После обновления драйвера AMD Radeon от 14 февраля многие компьютеры на Windows перестали включаться

После обновления драйвера AMD Radeon от 14 февраля многие компьютеры на Windows перестали включаться

Установка драйвера AMD Adrenalin 23.2.1, который должен был улучшить работу видеокарт серий Radeon RX 7000 и Radeon RX 6000, во множестве случаев приводит к невозможности включить компьютер. Большое количество сообщений о проблеме появилось в Twitter, Reddid, на форумах и в комментариях на тематических сайтах. После перезагрузки пользователи Windows 10 и 11 видят «синий экран смерти» с сообщением о недоступности загрузочного диска.

Согласно сообщениям, загрузка становится невозможной при выборе «Восстановления заводских настроек» в процессе инсталляции. Предположительно, драйвер меняет настройки BIOS материнской платы в части загрузки и работы видеокарты.

Драйвер AMD Radeon

Естественное решение – отложить установку драйвера до выхода исправленной версии. При большом желании всё же выполнить обновление необходимо предварительно сохранить бекап системы и профиль настроек BIOS. Если обновление уже произошло и загрузка невозможна, пострадавшие пользователи рекомендуют обнулить системный BIOS или вручную вернуть настройки к предыдущему состоянию.

Другой выявленной проблемой обновления 23.2.1 стала некорректная работа с памятью портативной игровой Windows-консоли AyaNeo, в которой используется встроенная графика Radeon 680M.

Драйвер AMD Radeon

По сообщению производителя, после обновления консоль использует лишь 512 МБ оперативной памяти для графики, вместо положенных 3 или 6 ГБ. В качестве причины также указывается использование восстановления заводских настроек. Впрочем, в данном случае система продолжает работать, а компания предлагает инструкцию по восстановлению нормальной работы.

AyaNeo драйвер AMD Radeon

Драйвер AMD 23.1.2 для видеокарт Radeon предоставил поддержку недавно выпущенной игры Forspoken и расширил возможности Vulkan API. Версия 23.2.1 должна была улучшить работу Radeon RX 6000 и RX 7000, добавить поддержку Dead Space и различные оптимизации. AMD пока никак не отреагировала на возникшие проблемы.

Почему видеокарты Radeon никто не покупает?

Источники: Wccftech, AyaNeo


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