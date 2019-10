После провала Ghost Recon Breakpoint компания Ubisoft отложила выход почти всех анонсированных проектов

Ubisoft внесла изменения в график выпуска новых проектов, отложив релиз нескольких горячо ожидаемых игр. В частности, Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters и Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine перенесли с 2020 фискального года на 2021-й, который начинается 1 апреля 2020-го и заканчивается 31 марта 2021 года.

Изначально планировалось, что приключенческий экшен Gods & Monsters выйдет на ПК, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch 25 февраля 2020 года, Watch Dogs: Legion 6 марта 2020 года (ПК, Google Stadia, PlayStation 4 и Xbox One), а Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine вначале 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Теперь же Ubisoft планирует выпустить Watch Dogs Legion и Gods & Monsters в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года, а Quarantine — после 1 апреля.

Ubisoft приняла решение о переносе вышеупомянутых тайтлов после провала новейшего кооперативного боевика Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint.

В ходе конференц-звонка с инвесторами сооснователь и генеральный директор Ubisoft Ив Гиймо предположил, что сиквел Ghost Recon Wildlands (2017) вышел слишком быстро, поэтому не смог заинтересовать пользователей. Теперь Ubisoft будет делать большие паузы между релизами многопользовательских игр.

Перенос трех упомянутых AAA-проектов в компании объяснили желанием дать командам разработчиков больше времени, чтобы они все сделали идеально, а игроки в конечном итоге получили максимум хороших впечатлений. Очевидно, что Ubisoft решила перестраховаться после неудачи с Breakpoint.

Ранее Ubisoft перенесла пиратский приключенческий экшен Skull and Bones с этой осени на 2020-2021 финансовый год. Теперь же издатель сообщил об очередном переносе этого проекта на следующий финансовый год. То есть, раньше апреля 2021 года игра не выйдет.

В графике Ubisoft на 2020-2021 финансовый год числятся пять AAA-проектов. Помимо Watch Dogs: Legion, Gods & Monsters и Quarantine можно ожидать еще две тайтла из «самых крупных франшиз» Ubisoft. Судя по всему, новые части Assassin’s Creed и Far Cry уже на подходе. Вот только неясно, какова судьба Beyond Good и Evil 2.

Провальная Ghost Recon: Breakpoint, относительно слабые результаты The Division 2 и перенос трех ААА-игр соответствующим образом отразились на финансовом прогнозе студии. Если изначальный прогноз по выручке и операционной прибыли на этот год составлял 2,185 млрд евро и 480 млн евро, то теперь оценка по этим показателям ощутимо ниже — 1,85 млрд евро и от 20 до 50 млн евро соответственно. Ubisoft должна опубликовать отчет за первую половину финансового года 30 октября.

