Последний производитель отказался от смартфонов с Windows 10

Компания HP отказалась от планов на выпуск линейки смартфонов под управлением ОС Windows из-за полного отсутствия у Microsoft желания бороться с Google и Apple в мобильном сегменте. В интервью The Register Ник Лазаридис, глава HP в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка), заявил, что компания «не видит смысла» в выпуске новых смартфонов с ОС Windows, поскольку сама Microsoft отвернулась от продукта.

Выпуская высококлассную модель HP Elite X3 в прошлом году, которая в первую очередь ориентирована на бизнес-сегмент, HP планировала, что она станет первой в линейке. То есть, изначально HP планировала выпуск новых моделей в рамках линейки Elite. Напомним, в конце прошлого года в сети были слухи о том, что HP готовит потребительский смартфон с ОС Windows. Но теперь по понятным причинам от этих планов решено отказаться. Американский производитель будет продолжать поддерживать до конца 2019 года, но не дольше.

«Microsoft, как это часто происходит с другими компаниями, решила изменить стратегию и сейчас она уделяет меньше внимания направлениям, которые раньше были приоритетными. С учетом этого, мы тоже решили, что без усилий и поддержки Microsoft все это просто не имеет смысла. Мы не сильны в разработке ПО и в одиночку не можем тянуть все», — подчеркнул он.

Представитель HP подтвердил ресурсу The Verge крайние сроки поддержки Elite X3 – до 2019 года. В то же время он отметил, что HP не исключает целиком выпуска новых Windows-смартфонов в будущем, если Microsoft изменит свои планы в отношении Windows 10 Mobile. Также в HP заявили, что как только компания распродаст все складские запасов устройство канет в лету.

По сути, HP Elite X3 – это была последняя надежда Microsoft в мобильном сегменте и прекращение выпуска этого смартфона – последний гвоздь в крышку гроба Windows 10 Mobile. И если раньше мы говорили о том, что Windows 10 Mobile «мертва» в потребительском сегменте, то теперь ее можно хоронить окончательно. Судя по всему, теперь можно окончательно забыть о смартфонах на Windows 10, которые не выходили уже с 2015 года. По крайней мере, пока Microsoft не решится на «перезагрузку» данной ОС. Напомним, ранее Сатья Наделла не раз заявлял о следующем смартфоне компании, который станет «бескомпромиссным мобильным устройством» и будет «принципиально другим». Вот только, когда выйдет этот смартфон и выйдет ли он вообще – пока неизвестно.

Источник: The Register и The Verge