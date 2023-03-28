Steam прекращает поддержку Windows 7, 8 и 8.1 со следующего года – их общая доля сейчас составляет 1,86%

Если вы читаете это из Windows 7, Windows 8 или Windows 8.1, то у нас для вас плохая новость: Steam не будет работать на вашем компьютере в следующем году. «Виноват» встроенный движок Google Chrome, который прекратил поддержку этих ОС.

«С 1 января 2024 года Steam перестанет официально поддерживать операционные системы Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. После этой даты клиент Steam перестанет работать на перечисленных версиях Windows. Чтобы продолжать пользоваться Steam и любыми играми, купленными в Steam, пользователи должны обновиться до более современной версии Windows. Новейшие возможности Steam основаны на встроенной версии Google Chrome, которая больше не работает со старыми версиями Windows. Будущие версии Steam потребуют возможностей и обновлений безопасности, присутствующих только в Windows 10 и выше».

Обновление политики поддержки ОС затронет ничтожно малую часть пользователей Steam. Согласно февральской статистике, только 1,52% посетителей Steam используют Windows 7, 0,34% пользуются Windows 8.1. Microsoft прекратила поддержку Windows 7, 8 и 8.1 в январе.

Другие магазины и производители игр также постепенно отказываются от старых ОС. Так, Epic не поддерживает Windows 7 и 8 в Fortnite – пользователям устаревших операционных систем было рекомендовано использовать GeForce Now.

Уровень поддержки украинского языка в Steam можно оценить по скриншоту: