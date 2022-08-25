«Посмотри, как они бегут» / See How They Run — украинский трейлер комедийного детектива с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан

Kinomania Film Distribution опубликовала украинскую версию трейлеру будущего комедийного детектива «Посмотрите, как они бегут» / See How They Run с Сэмом Рокуэллом и Сиршей Ронан в главных ролях.
Украинский трейлер «Посмотрите, как они бегут» / See How They Run
«Посмотрите, как они бегут» — запутанная детективная история, которая происходит в мерзко-гламурном подвале театра в Лондоне 1950-х годов. По сюжету известный голливудский продюсер решает экранизировать популярную пьесу, но актеров съемочной группы по очереди убивают. За расследование запутанного дела берется потрепанный жизнью опытный инспектор Стоппард (Сэм Роквелл) и чрезмерно упорная начинающая констебелька Сталкер (Сирша Ронан).
Кроме Роквелла («Семь психопатов», «Зеленая миля», «Автостопом по галактике») и Ронан («Милые кости», «Маленькие женщины», «Отель „Гранд Будапешт“») в фильме также снялись Эндриан Броуди («Отель «Гранд Будапешт”»), Рут Уилсон («Темные материи»), Дэвид Ойелоуо и Ширли Хендерсон (Плакса Миртл из «Гарри Поттера»). Композитор: Дэниел Пэмбертон («Все деньги мира», «8 подруг Оушена»)
Постеры
«Посмотрите, как они бегут» — полнометражный кинодебют английского режиссера Тома Джорджа. В украинский кинопрокат кинолента выйдет 29 сентября.