«Каждый из эпизодов пересматривал трижды»: Квентин Тарантино обожает этот сериал с «гнилыми» 48% Rotten Tomatoes

Квентина Тарантино считают едва ли не самым выдающимся автором диалогов в Голливуде, однако есть сценарист, на которого равняется сам маэстро — Аарон Соркин, создавший сериал, вошедший в перечень любимых у режиссера «Криминального чтива».

Возможно, вы удивитесь, но речь идет о «Новостях» / The Newsroom — американском телесериале, который повествовал о работе вымышленного телеканала Atlantis Cable News (ACN) и транслировался с 2012 по 2014 год на HBO. В то время Тарантино не просто наслаждался проектом, а смотрел его религиозно — прокручивая впоследствии каждый новый эпизод трижды, в основном, чтобы «еще раз прослушать диалоги», написанные Аароном.

В интервью Vulture в 2015 году (через Screen Rant) Тарантино назвал Аарона «лучшим автором диалогов» в Голливуде, несмотря на то, что сам вполне заслуживает этого звания. С момента выхода триллера об ограблении «Бешеные псы», который посвящает столько же времени обыденным человеческим взаимодействиям, сколько и перестрелкам и дракам, Тарантино зарекомендовал себя самобытными и своеобразными диалогами. В начале карьеры его также привлекали в качестве редактора сценариев для отшлифовки диалогов в таких фильмах, как «Багровый прилив», «После полуночи» и печально известного «Эта кошмарная Пэт».

Что интересно, у критиков кардинально иное мнение о «Новостях» (к примеру, на Rotten Tomatoes у первого сезона всего 48% рейтинга, с остальными ситуация чуть лучше), но у режиссера есть на это собственный ответ:

«Кто, черт возьми, читает телевизионные обзоры? Исус», — заявил Тарантино в том же интервью Vulture. «Почему странно, что мне нравится лучший автор диалогов в отрасли?».

В целом предпочтения режиссера часто отличаются от мнения общественности: он, к примеру, считает скучным первый сезон хитового «Настоящего детектива» и «Дюну» Дени Вильнева, в то же время расхваливая «Джокер 2», который провалился как в кассе, так и по оценкам.

Ранее Тарантино назвал лучший боевик 2025 года и фильм, который считает одним из лучших режиссерских дебютов в истории.