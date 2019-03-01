Поставки умных часов в 2018 году выросли до рекордных 45 млн единиц, из них половина — Apple Watch
Специалисты аналитической компании Strategy Analytics подсчитали, количество умных часов, проданных в четвертом квартале 2018 года. Согласно этим подсчетам, всего за квартал было продано 18,2 млн устройств, что соответствует росту на 56% в годовом исчислении. Всего же за прошлый год на рынок было отгружено рекордные 45 млн часов (рост на 54%).
|Компания
|Поставки в четвертом квартале 2017, млн шт.
|Рыночная доля в четвертом квартале 2017
|Поставки в четвертом квартале 2018, млн шт.
|Рыночная доля в четвертом квартале 2018
|Рост поставок
|Apple
|7,8
|67,2%
|9,2
|50,7%
|18%
|Fitbit
|0,5
|4,3%
|2,3
|12,7%
|460%
|Samsung
|0,6
|5,2%
|2,4
|13,2%
|400%
|Garmin
|0,7
|6,0%
|1,1
|6,1%
|57%
|Другие компании
|2,0
|17,2%
|3,2
|17,4%
|60%
|Всего
|11,6
|100%
|18,2
|100%
|56%
Лидером, конечно, остается Apple, причем как по итогам четверти, так и по итогам всего года в целом. За квартал умных часов Watch было отгружено 9,2 млн штук, а за год — 22,5 млн штук. Для сравнения, продажи Apple Watch за четвертый квартал 2017 года и весь 2017 год составляли 7,8 и 17,7 млн штук соответственно. В то же время, стоит отметить, что темпы роста Apple оказались ниже средних по отрасли, в результате чего доля Apple сократилась с 67,2% до 50,7% в четвертом квартале 2018 года и с 60,4% до 50% по итогам всего года. С другой стороны, на Apple Watch пришлась половина всех реализованных за прошлый год умных часов.
|Компания
|Поставки по итогам 2017 года, млн шт.
|Рыночная по итогам 2017 года
|Поставки по итогам 2018 года, млн шт.
|Рыночная по итогам 2018 года
|Рост поставок
|Apple
|17,7
|60,4%
|22,5
|50,0%
|27%
|Fitbit
|0,5
|1,7%
|5,5
|12,2%
|1100%
|Samsung
|3,1
|10,6%
|5,3
|11,8%
|70%
|Garmin
|2,2
|7,5%
|3,2
|7,1%
|45%
|Другие компании
|5,8
|19,8%
|8,5
|18,9%
|47
|Всего
|29,3
|100%
|45
|100%
|54%
На втором месте с огромным отставанием идет Fitbit, которая за весь 2018 год отгрузила на рынок 5,5 млн умных часов. Но почти половину от этого объема (2,3 млн часов) компания продала за четвертый квартал, а в 2017 году ее продажи составляли скромным 0,5 млн устройств. Так что результат более чем достойный.
На третьем месте расположилась Samsung, отгрузившая 2,4 млн умных часов за четверть и 5,5 млн — за весь год. Для сравнения, результаты за квартал и весь 2017 год составляли 0,6 и 3,1 млн соответственно. То есть, рост вполне приличный.
Четвертое место занимает Garmin, реализовавшая 1,1 млн часов за квартал и 3,2 млн часов — за весь год. У нее темпы роста немного скромнее, чем у остальных, годом ранее показатели были 0,7 млн и 2,2 млн соответственно.
Все остальные производители суммарно отгрузили 3,2 млн за квартал 8,5 млн умных часов — за весь год.
Источник: Businesswire