Поставки умных часов в 2018 году выросли до рекордных 45 млн единиц, из них половина — Apple Watch

Специалисты аналитической компании Strategy Analytics подсчитали, количество умных часов, проданных в четвертом квартале 2018 года. Согласно этим подсчетам, всего за квартал было продано 18,2 млн устройств, что соответствует росту на 56% в годовом исчислении. Всего же за прошлый год на рынок было отгружено рекордные 45 млн часов (рост на 54%).

Компания Поставки в четвертом квартале 2017, млн шт. Рыночная доля в четвертом квартале 2017 Поставки в четвертом квартале 2018, млн шт. Рыночная доля в четвертом квартале 2018 Рост поставок Apple 7,8 67,2% 9,2 50,7% 18% Fitbit 0,5 4,3% 2,3 12,7% 460% Samsung 0,6 5,2% 2,4 13,2% 400% Garmin 0,7 6,0% 1,1 6,1% 57% Другие компании 2,0 17,2% 3,2 17,4% 60% Всего 11,6 100% 18,2 100% 56%

Лидером, конечно, остается Apple, причем как по итогам четверти, так и по итогам всего года в целом. За квартал умных часов Watch было отгружено 9,2 млн штук, а за год — 22,5 млн штук. Для сравнения, продажи Apple Watch за четвертый квартал 2017 года и весь 2017 год составляли 7,8 и 17,7 млн штук соответственно. В то же время, стоит отметить, что темпы роста Apple оказались ниже средних по отрасли, в результате чего доля Apple сократилась с 67,2% до 50,7% в четвертом квартале 2018 года и с 60,4% до 50% по итогам всего года. С другой стороны, на Apple Watch пришлась половина всех реализованных за прошлый год умных часов.

Компания Поставки по итогам 2017 года, млн шт. Рыночная по итогам 2017 года Поставки по итогам 2018 года, млн шт. Рыночная по итогам 2018 года Рост поставок Apple 17,7 60,4% 22,5 50,0% 27% Fitbit 0,5 1,7% 5,5 12,2% 1100% Samsung 3,1 10,6% 5,3 11,8% 70% Garmin 2,2 7,5% 3,2 7,1% 45% Другие компании 5,8 19,8% 8,5 18,9% 47 Всего 29,3 100% 45 100% 54%

На втором месте с огромным отставанием идет Fitbit, которая за весь 2018 год отгрузила на рынок 5,5 млн умных часов. Но почти половину от этого объема (2,3 млн часов) компания продала за четвертый квартал, а в 2017 году ее продажи составляли скромным 0,5 млн устройств. Так что результат более чем достойный.

На третьем месте расположилась Samsung, отгрузившая 2,4 млн умных часов за четверть и 5,5 млн — за весь год. Для сравнения, результаты за квартал и весь 2017 год составляли 0,6 и 3,1 млн соответственно. То есть, рост вполне приличный.

Четвертое место занимает Garmin, реализовавшая 1,1 млн часов за квартал и 3,2 млн часов — за весь год. У нее темпы роста немного скромнее, чем у остальных, годом ранее показатели были 0,7 млн и 2,2 млн соответственно.

Все остальные производители суммарно отгрузили 3,2 млн за квартал 8,5 млн умных часов — за весь год.

Источник: Businesswire