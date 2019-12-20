Первый полет пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner закончился неудачей из-за ошибки программного обеспечения





20 декабря Boeing наконец запустила CST-100 Starliner — это пилотируемый космический корабль, который наряду со SpaceX Crew Dragon разрабатывается для отправки американских астронавтов на МКС без использования российских кораблей «Союз», применяемых для этой цели сейчас. Однако миссия, которая должна была обозначить новый этап в программе Commercial Crew Program, закончилась неудачей из-за ошибки программного обеспечения.

Еще раз — это первый полет Starliner, поэтому экипажа на борту тестовой миссии нет, не считая манекена по имени Рози. До МКС корабль должен был добраться в беспилотном режиме вместе с манекеном, доставив 280 килограммов груза.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl — NASA (@NASA) December 20, 2019

Ракета Atlas V с кораблем CST-100 Starliner стартовала с мыса Канаверал 20 декабря 2019 года в 13:36 по киевскому времени. Поначалу все шло по плану — ракета доставила корабль CST-100 Starliner на расчетную первоначальную орбиту, но корабль не смог скорректировать свою орбиту.

На пресс-конференции после запуска глава NASA Джим Брайденстайн и другие представители агентства, Boeing и ULA заявили, что из-за ошибки программного обеспечения Starliner неправильно рассчитал время работы двигателей и впоследствии оказался на некорректной орбите. Кроме того, поскольку в этот момент аппарат был вне зоны связи с центром управления полетом, специалисты не смогли своевременно скорректировать ошибки и вернуть корабль на правильную траекторию. В итоге команда миссии отменила полет к МКС и скорректировала орбиту таким образом, чтобы благополучно вернуть аппарат на военный полигон Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико, куда аппарат должен был приземлиться после полета к МКС. Предварительно CST-100 Starliner вернется в воскресенье 22 декабря.

Тестовый полет CST-100 Starliner к МКС должен был стать финальной проверкой перед запланированным на середину 2020 года пилотируемым полетом с экипажем. С большой долей вероятности после этой неудачи он будет перенесен. Теперь вся надежда на SpaceX Crew Dragon — первый эксплуатационный полет (Crew-1) с экипажем в рамках миссии Demo-2. Сейчас последний намечен на первую половину 2020 года.