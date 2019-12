Первый полет пилотируемого корабля Boeing CST-100 Starliner закончился неудачей из-за ошибки программного обеспечения

20 декабря Boeing наконец запустила CST-100 Starliner — это пилотируемый космический корабль, который наряду со SpaceX Crew Dragon разрабатывается для отправки американских астронавтов на МКС без использования российских кораблей «Союз», применяемых для этой цели сейчас. Однако миссия, которая должна была обозначить новый этап в программе Commercial Crew Program, закончилась неудачей из-за ошибки программного обеспечения.

Еще раз — это первый полет Starliner, поэтому экипажа на борту тестовой миссии нет, не считая манекена по имени Рози. До МКС корабль должен был добраться в беспилотном режиме вместе с манекеном, доставив 280 килограммов груза.

LIFTOFF! 🚀 @BoeingSpace's #Starliner spacecraft launched at 6:36am ET and is on its way to the @Space_Station. This @Commercial_Crew demonstration flight marks a milestone in a new era of U.S. human spaceflight systems. Watch: https://t.co/CVvXzb8pww pic.twitter.com/8V6Rt8FwQl

— NASA (@NASA) December 20, 2019