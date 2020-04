Теперь вся надежда на SpaceX. Boeing повторит беспилотный полет CST-100 Starliner после неудачного первого запуска

В декабре 2019 года авиастроительный концерн Boeing провел первый беспилотный полет пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, который, как известно, не обошелся без накладок — корабль не смог выйти на штатную орбиту и вернулся на Землю, не достигнув МКС. И вот сейчас Boeing наконец прояснил ситуацию: концерн решил повторить беспилотный полет перед первым полетом с экипажем на борту.

В Boeing объяснили, что приняли такое решение, чтобы полностью проверить все аспекты полета к МКС на другом экземпляре CST-100 Starliner и убедиться в надежности всех подсистем. Что интересно, этот дополнительный запуск Boeing проведет за свой счет. Точная дата пока не называется, но Boeing предварительно планирует запуск на осень 2020 года. То есть, крайне маловероятно, что CST-100 Starliner сможет выполнить первый полет с экипажем в этом году. И теперь можно говорить с полной уверенность, что вся надежда на SpaceX — первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2 к МКС по-прежнему запланирован на следующей месяц.

Joint teams from @NASA and @SpaceX continue making progress on the first @Commercial_Crew crewed flight test with astronauts to the @Space_Station by completing a series of mission simulations from launch to landing 🧑‍🚀: https://t.co/WjV6Hi0HIs pic.twitter.com/4RRBmOFgrY — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) March 31, 2020

Буквально на прошлой неделе астронавты NASA Роберт Бенкен и Дуглас Херли провели полную симуляцию тестового полета корабля SpaceX Crew Dragon с экипажем к МКС — от предстартовой подготовки до стыковки со станцией. Что символично, Херли был пилотом шаттла «Атлантис» во время STS-135 — последней миссии программы Space Shuttle в июле 2011 года. Бенкен в свою очередь участвовал в двух миссиях «шаттлов» — STS-123 (2008) и STS-130 (2010) в качестве специалиста полета (шесть выходов в открытый космос).

The worm is back! When the @SpaceX Falcon 9 lifts off carrying @NASA_Astronauts aboard #CrewDragon, it will sport the iconic symbol to mark the return of human spaceflight on American rockets from American soil. More: https://t.co/jQQv5ZcTY0 #TheWormIsBack pic.twitter.com/9Ltk1nMa8j — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) April 2, 2020

Как уже неоднократно отмечалось, после закрытия программы Space Shuttle в 2011 году единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию остаются российские корабли «Союз»; NASA платит за каждое место на борту корабля 80-85 миллионов долларов.

Напомним, нынешний контракт NASA с Роскосмосом, истекает осенью 2020 года.

Таким образом, если все пойдет по плану и первый пилотируемый полет корабль Crew Dragon выполнит в мае, а в четвертом квартале состоится первая регулярная миссия к МКС в рамках контракта с NASA, то может произойти ситуация, когда все три пилотируемых корабля для МКС («Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon) окажутся одновременно пристыкованы к станции на протяжении небольшого времени.

If all goes well, an uncrewed Orbital Flight Test in the fall of 2020 will see a Crew Dragon and Starliner spacecrafts docked to the Space Station at the same time. Dragon will be at the Station for Crew-1 – SpaceX's first operational crewed mission. — Michael Baylor (@nextspaceflight) April 6, 2020

Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.

Источник: Boeing