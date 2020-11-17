Crew Dragon с экипажем из четырех астронавтов миссии Crew-1 успешно пристыковался к МКС
Стартовавший поздно ночью 16 ноября корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту после 27-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Непосредственно сама стыковка со шлюзом узла IDA-2 модуля «Гармония» прошла в автоматическом режиме. За процессом можно было наблюдать в трансляции NASA.
"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O
— NASA (@NASA) November 17, 2020
Мягкая стыковка состоялась в 06:01 по киевскому времени, жесткая сцепка произошла в 06:13. Спустя два часа в 8:13 после нормализации давления и температуры, экипаж МКС открыл шлюз, а точнее, два шлюза (на станции и на корабле), и впустил коллег на станцию. Прямо сейчас идет традиционная церемония приветствия новых членов экипажа.
The hatches are open and NASA's @SpaceX Crew-1 astronauts Shannon Walker, @Astro_Soichi, @AstroVicGlover, and @Astro_illini are the newest residents aboard the @Space_Station. Welcome aboard! pic.twitter.com/WYwC7jRVQk
— NASA (@NASA) November 17, 2020
Экипаж миссии Crew-1 — американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути (и малыш Йода, конечно же). Они присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США), а также бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия). Впервые за почти десять лет на МКС будет больше шести человек.
Crew-1 будет стандартной длительной экспедицией — ее продолжительность составит 180 суток. Корабль C207 Resilience с грузом и астронавтами вернется на Землю в мае 2021 года, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator. В будущем SpaceX намерена использовать его повторно.
Миссия Crew-1 знаменует собой долгожданный переход корабля Crew Dragon из фазы испытаний к плановым, регулярным полетам. На прошлой неделе NASA сертифицировало корабль Crew Dragon (а вместе с ним ракету Falcon 9 и сопутствующие наземные системы) для регулярных полетов с астронавтами, и Crew-1 — это первый такой полет для Crew Dragon в статусе лицензированного средства доставки экипажей на МКС. К слову, возникшую в процессе запуска проблему, связанную с линиями подогрева топлива для двигателей Draco/SuperDraco решили быстро, просто увеличив лимит сопротивления.
Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.
- Crew Dragon — первый частный пилотируемый корабль в истории, а кроме того, первый американский пилотируемый корабль после Space Shuttle. Он создан в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабль способен принять на борт до семи членов экипажа или четыре человека и груз — именно в этой конфигурации его планирует использовать NASA.
- Crew Dragon рассчитан на вывод в космос с помощью ракеты Falcon 9. Для маневрирования в космосе Crew Dragon оснащен 16 двигателями Draco и 8 SuperDraco. Последние в первую очередь предназначены для аварийного спасения экипажа, и изначально компания Илона Маска планировала использовать их для посадки без парашютов, но NASA отказалась от этого способа.
- Первый беспилотный запуск Crew Dragon состоялся 2 марта 2019 года, в рамках миссии DM-1 он успешно добрался до МКС без экипажа, совершил автоматическую стыковку, отстыковался и успешно вернулся на Землю.
- Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся 30 мая, корабль Crew Dragon (С206 Endeavour) с экипажем первой пилотируемой миссии SpaceX Demo-2 (астронавтами NASA Дугласом Херли и Робертом Бенкеном) после 19-часового перелета успешно пристыковался к МКС, а 2 августа он успешно вернулся на Землю.
- В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже две таких миссии (1 и 2) — обе намечены на 2021 год.