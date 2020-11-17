Crew Dragon с экипажем из четырех астронавтов миссии Crew-1 успешно пристыковался к МКС





Стартовавший поздно ночью 16 ноября корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту после 27-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Непосредственно сама стыковка со шлюзом узла IDA-2 модуля «Гармония» прошла в автоматическом режиме. За процессом можно было наблюдать в трансляции NASA.

"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O — NASA (@NASA) November 17, 2020

Мягкая стыковка состоялась в 06:01 по киевскому времени, жесткая сцепка произошла в 06:13. Спустя два часа в 8:13 после нормализации давления и температуры, экипаж МКС открыл шлюз, а точнее, два шлюза (на станции и на корабле), и впустил коллег на станцию. Прямо сейчас идет традиционная церемония приветствия новых членов экипажа.

Экипаж миссии Crew-1 — американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шеннон Уокер, а также японский астронавт Соити Ногути (и малыш Йода, конечно же). Они присоединятся к основной экспедиции МКС-63 в составе командира Кристофера Кэссиди (США), а также бортинженеров Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера (Россия). Впервые за почти десять лет на МКС будет больше шести человек.

Crew-1 будет стандартной длительной экспедицией — ее продолжительность составит 180 суток. Корабль C207 Resilience с грузом и астронавтами вернется на Землю в мае 2021 года, приводнившись с помощью парашютов в Атлантическом океане, недалеко от Флориды, после чего их подберет спасательное судно Go Navigator. В будущем SpaceX намерена использовать его повторно.

Миссия Crew-1 знаменует собой долгожданный переход корабля Crew Dragon из фазы испытаний к плановым, регулярным полетам. На прошлой неделе NASA сертифицировало корабль Crew Dragon (а вместе с ним ракету Falcon 9 и сопутствующие наземные системы) для регулярных полетов с астронавтами, и Crew-1 — это первый такой полет для Crew Dragon в статусе лицензированного средства доставки экипажей на МКС. К слову, возникшую в процессе запуска проблему, связанную с линиями подогрева топлива для двигателей Draco/SuperDraco решили быстро, просто увеличив лимит сопротивления.

Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия намечена на 2022 год.