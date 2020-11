Crew Dragon с экипажем из четырех астронавтов миссии Crew-1 успешно пристыковался к МКС

Стартовавший поздно ночью 16 ноября корабль Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту после 27-часового перелета успешно пристыковался к МКС. Непосредственно сама стыковка со шлюзом узла IDA-2 модуля «Гармония» прошла в автоматическом режиме. За процессом можно было наблюдать в трансляции NASA.

"Soft capture confirmed." "Dragon copies, and we see the same." Soft capture confirmed for the Crew Dragon "Resilience" at the @Space_Station. pic.twitter.com/h86Vh5DE4O

— NASA (@NASA) November 17, 2020