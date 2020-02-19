SpaceX и Space Adventures намерены отправить первых туристов на орбиту в 2021 году





SpaceX стала на шаг ближе к отправке людей в космос. Компания подписала соглашение со Space Adventures о сотрудничестве, которое предусматривает полёты на орбиту на кораблях Crew Dragon. Первое путешествие в космос с участием 4 человек может состояться в период с конца 2021 по середину 2022 года.

Туристы сначала пройдут обучение в США, после чего отправятся в полёт с мыса Канаверал (штат Флорида). Они полетят дальше, чем кто-либо за последние 50 лет и проведут на орбите до пяти дней. В случае успеха это будет первый туристический полёт в космос, полностью осуществлённый американцами с помощью американских технологий. Стоимость полёта для одного человека не разглашается, но по некоторым данным может составить примерно $50 млн.

Space Adventures известна тем, что уже несколько лет осуществляет полёты космических туристов на МКС на российских кораблях. Многоразовый корабль Crew Dragon предназначен для доставки экипажа до 4 человек на МКС и возвращения их на Землю. SpaceX уже завершила испытания системы спасения при запуске, доказав, что при необходимости капсула может отсоединиться от ракеты Falcon 9 и приводниться в Атлантическом океане. Компания Илона Маска также решила проблему, которая привела к аварии во время дополнительных огневых испытаний двигателей в апреле 2019 года. Первый испытательный полёт корабля с астронавтами на борту должен состояться не раньше весны 2020 года.

Источник: Engadget