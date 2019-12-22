Космический корабль Boeing Starliner вернулся на Землю после неудавшегося полета к МКС





Космический корабль Boeing CST-100 Starliner, запущенный позавчера в рамках первого демонстрационного полета к МКС без экипажа, успешно совершил посадку на территории американского штата Нью-Мексико. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно). За возвращением и посадкой можно было наблюдать в трансляции Boeing в YouTube.

Boeing CST-100 Starliner — второй пилотируемый космический корабль, который разрабатывается в рамках программы NASA по стимулированию разработки частных кораблей Commercial Crew Development для отправки американских астронавтов на МКС и обеспечения независимости в этом вопросе от России (сейчас единственным средством доставки экипажей на Международную космическую станцию являются российские корабли «Союз»). Корабль SpaceX Crew Dragon, участвующий в программе NASA наряду с Boeing CST-100 Starliner, в начале марта слетал к МКС и успешно вернулся на Землю. Сейчас SpaceX готовится к дополнительному (необязательному) испытанию системы аварийного спасения с отстрелом капсулы в полете (это инициатива SpaceX для демонстрации надежности САС), после чего в первой половине 2020 года должен состояться первый эксплуатационный полет (Crew-1) с экипажем в рамках миссии Demo-2.



Момент отделения теплового щита при посадке Boeing Starliner

В 12:25 по Гринвичу (14:25 по Киеву) двигатели Starliner выдали тормозной импульс для схода с орбиты. После этого спускаемая капсула отделилась от служебного модуля, который вошел в атмосферу и сгорел над Тихим океаном. На минуту позже запланированного времени, в 12:58 по Гринвичу (14:58 по Киеву) капсула совершила мягкую посадку на ракетном полигоне Армии США Уайт-Сэндсв южной части американского штата Нью-Мексико.

Поисково-спасательная группа, добравшаяся до капсулы через несколько минут после посадки, сообщила, что никаких повреждений корабль не получил. В ближайшее время специалисты будут тщательно проверять все подсистемы и анализировать собранные данные.

Тестовый полет CST-100 Starliner к МКС должен был стать финальной проверкой перед запланированным на середину 2020 года пилотируемым полетом с экипажем, который теперь с большой вероятностью будет перенесен.