$55 млн за место. SpaceX объявила о туристическом полете Crew Dragon с восьмидневным пребыванием на МКС, запланированном на 2021 год





У SpaceX определенно очень большие планы по покорению рынка космического туризма, причем если Blue Origin и Virgin Galactic нацеливаются на суборбитальный туризм, то компания Илона Маска хочет играть «по-взрослому» и водить полноценные космические экскурсии на МКС и на Луну. Только две недели назад SpaceX договорилась с об организации туристического орбитального полете для четырех человек, а вчера анонсировала еще одну туристическую экспедицию.

Как и в случае со планируется использовать связку из пилотируемого корабля Crew Dragon и ракеты Falcon 9. Новый партнер SpaceX — хьюстонский стартап Axiom Space, который возьмет на себя все организационные вопросы, связанные с отправкой в космос троих гражданских лиц. В то время как семь гражданских ранее уже побывали на МКС (один из них даже дважды), эта миссия станет первой полностью частной поездкой на МКС. То есть, да, в отличие от полета

Уже сейчас очевидно, что SpaceX не намерена ограничивать использование Crew Dragon, разрабатывающегося с 2013 года, только доставкой астронавтов на МКС (сейчас это делают только российские «Союзы») и присматривается к другим сценариям применениям своего космического «такси». И космический туризм Напомним, срок работы МКС подойдет к концу в 2024 году, хотя с большой вероятностью продлят на очередные четыре года. С другой стороны, уже несколько лет обсуждается передача станции в частные руки. И у NASA уже готов план перехода к коммерческому использованию МКС и низкой околоземной орбиты в целом после 2024 года.

Команды SpaceX и NASA во Флориде завершают подготовительные работы и в ближайшие месяцы состоится долгожданный первый эксплуатационный полет Crew Dragon с экипажем в рамках миссии Demo-2. По предварительным данным, он пройдет 7 мая 2020 года, на борту Crew Dragon будут астронавты Роберт Бенкен и Дуглас Херли.

В дальнейшем SpaceX планирует взяться за туристические полеты к Луне. Впервые о планах отправить в полет вокруг Луны двух гражданских SpaceX объявила в феврале 2017 года, планируя соответствущую лунную миссию на 2018 год, но в июне сообщила о переносе сроков и замене связки из ракеты Falcon Heavy и пилотируемого корабля Crew Dragon на многоразовую связку Starship and Super Heavy.

Сейчас полет на корабле Starship намечен на 2023 год. Во время экспедиции, которая продлится неделю, ракета приблизится к Луне на расстояние 125 миль (201 километр), после чего вернется на Землю. Вместе с японским миллиардером Юсаку Маэдзавой, оплатившей миссию, к Луне полетят от шести до восьми деятелей искусства.

Источник: The Verge