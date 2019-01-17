Появилось свидетельство скорого выхода середнячков Sony Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra с вытянутыми экранами, а также бюджетника Xperia L3 на SoC Snapdragon 660

Буквально вчера Sony подтвердила презентацию флагманского смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019 25 февраля. В той новости мы также писали, что одновременно с флагманом Xperia XZ4 в этом день могут дебютировать середнячки Xperia XA3 и XA3 Ultra и бюджетная модель L3, анонс которых изначально ожидался на недавней выставки CES 2019. И вот сейчас перечисленная троица — Sony Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3 — были сертифицирована организацией Bluetooth Special Interest Group (SIG). Это является свидетельством скорого выхода новинок и, по сути, косвенно подтверждает предположение об их анонсе на MWC 2019.

Новые модели Xperia XA3, Xperia XA3 Ultra и Xperia L3 идут на смену нынешним Xperia XA2 и Xperia L2, представленным на CES 2018 в прошлом году.

Смартфон Sony Xperia L3 ориентирован на нижний сегмент. По предварительным данным, он получит экран диагональю 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9, SoC Qualcomm Snapdragon 660, 3 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеры с модулями 5 и 13 Мп, а также фронтальную камеру на 8 Мп. Также в конфигурации устройства будет сканер отпечатков пальцев на боковой грани, порт USB-C и аккумуляторная батарея емкостью 3400 мА·ч.

Модели Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra — модели среднего сегмента. Они получат одинаковый дизайн с вытянутыми экранами и тонкими рамками (бюджетная Xperia L3 получит обычный экран с толстыми рамками), но будут отличаться размерами экранов и платформами. Обычная модель получит SoC Snapdragon 660 и экран диагональю 5,9 дюйма с разрешением 2160х1080 пикселей и соотношением сторон 18:9., а крупной Xperia XA3 Ultra достанется SoC Snapdragon 670 и экран диагональю 6,5 дюйма такого же разрешения, как у обычной. Основная камера у обоих будет иметь необычную горизонтальную компоновку модулей, а корпуса устройств изготовлены из алюминиевого сплава. Из коробки Xperia XA3 и Xperia XA3 Ultra должны получить новую ОС Android 9.0. Ранее говорилось, что рекомендованная стоимость старшей Xperia XA3 Ultra для европейской розницы составит 520 евро.

Источник: GSM Arena