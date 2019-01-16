Sony подтвердила презентацию флагманского смартфона Xperia XZ4 на MWC 2019

Компания Sony разослала приглашения на презентацию, которая состоится в Барселоне в первый день выставки Mobile World Congress 2019 (MWC). В этом году выставка MWC пройдет с 25 по 28 февраля.

Увы, в самом приглашении нет ни единого намека на грядущие анонсы, не говоря уже о каких-то подробностях. Но можно с большой долей уверенности говорить, что в этот день Sony точно покажет свой новый флагманский смартфон Xperia XZ4. На недавней выставки производитель сам подтвердил анонс новых мобильных устройств на выставке MWC 2019.

Благодаря множеству утечек мы уже знаем, как новинка будет выглядеть, и какие характеристики получит. Напомним, следующий флагман Sony Xperia XZ4 получит очень вытянутый экран. Это будет панель производства LG диагональю 6,55 дюйма разрешением FHD + и соотношением сторон 21:9. В верхней рамке будут располагаться вырезы для сдвоенной фронтальной камеры и датчика приближения. Базисом выступит SoC Qualcomm Snapdragon 855, 6 ГБ ОЗУ, до 256 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет включать три модуля, расположенные вертикально. Емкость аккумулятора составит 3900 мА•ч, а дактилоскопический датчик разместится на боковой панели.

До недавнего времени считалось, что кроме обычного флагмана Xperia XZ4 компания Sony также готовит его компактную версию Sony Xperia XZ4 Compact. Мы даже видели качественные рендеры и видео трехмерной модели устройства. Но последние данные указывают на то, что модель Xperia XZ4 Compact была отменена и компания решила совсем отказаться от линейки компактов.

Одновременно с Sony Xperia XZ4, вероятно, будут представлены смартфоны Xperia XA3, XA3 Ultra и L3 для среднего и начального сегментов, анонс которых изначально ожидался на недавней выставки CES 2019. Ни о каких других мобильных устройствах Sony мы в последнее время не слышали.

Источник: Gizchina