Представлены "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro и 15 Ultra: спутниковая связь и до 100 Вт зарядки

Представлені "середнячки" Huawei nova 15, 15 Pro та 15 Ultra: супутниковий зв'язок та до 100 Вт зарядки

После выпуска тонкой «раскладушки» Mate X7 за $2500, «воздушного» Mate 70 Air и линейки Mate 80 компания Huawei представила смартфоны серии nova 15: базовый nova 15, а также улучшенные nova 15 Pro и nova 15 Ultra. Линейка относится к среднему классу, однако в этом году границы между середнячками и флагманами стали еще тоньше. Серия смартфонов Huawei nova 15 дебютировала с новым языком дизайна dual-ring, обновленными камерами, более быстрыми процессорами и аккумуляторами увеличенной емкости.

Huawei nova 15

Младшая модель Huawei nova 15 получила 6,7-дюймовый OLED-экран с разрешением FHD+ (2412×1084 пикселей) и частотой обновления 120 Гц. Новинка использует чипсет Kirin 8020 — тот же, что стоял в nova 14 Pro и Ultra. Huawei уверяет, что он обеспечивает до 42% лучшую производительность по сравнению с Kirin 8000 в обычной nova 14. Объем доступной оперативной памяти не уточняется, а емкость хранилища доступна в вариантах 256 ГБ и 512 ГБ.

Главная камера на задней панели построена на базе 50 Мп RYYB-сенсора. Его дополняют 12-мегапиксельный телефото модуль и мультиспектральный датчик. Фронтальная камера в отверстии дисплея также имеет 50-мегапиксельный сенсор. Смартфон получил батарею емкостью 6000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Корус обеспечивает защиту от пыли и воды по стандарту IP65.

Huawei nova 15 Pro и nova 15 Ultra

Модели nova 15 Pro и nova 15 Ultra имеют почти одинаковую аппаратную основу. Оба смартфона оснащены 6,84-дюймовыми LTPO OLED-дисплеями с разрешением 2856×1320 пикселей и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц. Пиковая локальная яркость достигает 4000 нит, а экран прикрывает защитное стекло Kunlun Glass.

Смартфоны работают на новом чипсете Kirin 9010S, который, по заявлению Huawei, обеспечивает прирост производительности на 18% по сравнению с Kirin 8020 в предшественниках. Объем оперативной памяти также не указывают. Емкость хранилища составляет 256 ГБ или 512 ГБ, а в случае nova 15 Ultra также предлагают версию с накопителем емкостью 1 ТБ.

Основные отличия проявляются в камерах. На задней панели можно видеть фирменный дизайн с двумя кольцами камер.

Nova 15 Pro оснащен 50 Мп RYYB основной камерой с диафрагмой f/1.8 и OIS, 12 Мп RYYB телефото модулем и 13 Мп RYYB ультраширокоугольным модулем.

Nova 15 Ultra получил три 50 Мп сенсора RYYB:

  • основной модуль с переменной диафрагмой f/1.4-f/4.0 и оптической стабилизацией;
  • перископический телеобъектив с 3,7× оптическим зумом;
  • ультраширокоугольную камеру с углом обзора 118°.

В таблеткообразном вырезе дисплея разместили 50 Мп фронтальную камеру, дополненную 1,5 Мп мультиспектральным сенсором.

Питание смартфонов обеспечивает аккумулятор емкостью 6500 мА-ч на основе кремний-углеродной технологии с проводной зарядкой мощностью 100 Вт. Версия Ultra дополнительно поддерживает 50 Вт беспроводной зарядки. Обе модели имеют защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Также заявлена поддержка спутниковой связи и операционная система HarmonyOS 6.0.

Цена

Смартфоны серии Huawei nova 15 уже доступны для предварительного заказа в Китае. Начало поставок запланировано на 27 декабря. Цены представлены в следующей таблице.

Конфигурация Huawei nova 15 Huawei nova 15 Pro Huawei nova 15 Ultra
256 ГБ памяти $383 $496 $596
512 ГБ памяти $425 $553 $639
1 ТБ памяти $710

Источник: gsmarena

