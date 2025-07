Поиск Google AI Mode становится умнее — поддержка PDF, изображений и видео на подходе

После интеграции Gemini 2.5 Pro компания Google расширяет функциональность AI Mode. Теперь пользователи получат четыре важных обновления, в частности поддержку видео в Search Live, новую функцию Canvas, возможность загрузки PDF-файлов и другие дополнения.

AI Mode расширяет возможности «Обзоров от ИИ» (AI Overviews) благодаря более продвинутым рассуждениям и способам взаимодействия. Он разделяет ваш вопрос на подтемы и одновременно ищет каждую из них. Таким образом, AI Mode может исследовать интернет, чтобы найти еще больше релевантного контента, который соответствует вашему запросу.

Вскоре в веб-версии AI Mode можно будет загружать не только текст, но и изображения и PDF-документы. Изображения уже поддерживаются на мобильных устройствах, а новая функция работы с PDF позволит задавать вопросы о содержимом файла и использовать его как контекст для поиска. Загруженные файлы будут анализироваться ИИ, который будет дополнять информацию из открытых источников. Развертывание функции состоится в ближайшие недели, а впоследствии появится поддержка дополнительных форматов, в том числе файлов с Google Drive.

Также AI Mode получает функцию Canvas — интерактивную панель, в которой можно создавать планы и структурировать информацию в течение нескольких сессий. Например, достаточно попросить ИИ составить план подготовки к экзамену, нажать кнопку Create Canvas — и дальше добавлять или редактировать материалы, задавать уточняющие вопросы и организовывать все по темам. Загрузка собственных материалов, таких как конспекты или программа курса, позволит добавить в Canvas персонализированный контекст. Эта функция станет доступной в ближайшие недели на настольных системах в США для участников AI Mode Labs.

Еще одно важное обновление — добавление видео в Search Live. После недавнего добавления голоса, теперь пользователи смогут показать ИИ, что именно они видят в реальном мире. Функция работает на базе обновленного инструмента Google Lens с новой вкладкой Live рядом с Search и Translate. Этот инструмент уже начинают тестировать в США на Android и iOS.

Наконец, AI Mode интегрируется с Google Lens в настольном браузере Chrome. Когда пользователь нажмет на адресную строку браузера, появится кнопка Ask Google about this page («Спросить Google об этой странице»). Можно будет выбрать фрагмент контента — и получить краткий ИИ-обзор в боковой панели. А вскоре появится дополнительная кнопка «Dive deeper» для более глубокого анализа.

Источник: 9to5google