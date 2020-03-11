Правительство США в очередной раз продлило лицензию Huawei





Министерство торговли США продлило временную генеральную лицензию Huawei, разрешив торговать с американскими компаниями до 15 мая этого года. Это уже четвёртый раз, когда китайской компании предоставляется такое продление.

Министерство торговли также предложило публичное обсуждение вопросов, связанных с продлением временной генеральной лицензии. Тем самым ведомство призывает американские компании, работающие в сферах технологий и телекоммуникаций, поделиться своим мнением о потенциальных расходах для своего бизнеса, если в будущем не будет проводиться продление лицензии. Все заинтересованные стороны должны до 25 марта высказать своё мнение в Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. В пресс-релизе ведомства также отмечается, что эти отсрочки предназначены для того, чтобы позволить американским компаниям находить альтернативы оборудованию, сервисам и программному обеспечению Huawei.

Хотя Huawei была включена в список Entity List в мае 2019 года, ей по-прежнему разрешалось вести дела со своими американскими партнёрами в отношении компонентов, которые «не представляют угрозы для национальной безопасности». Кроме того, китайский телекоммуникационній гигант получил разрешение на возобновление ограниченных операций в секторе сетевого оборудования, мобильных услуг и исследований в области кибербезопасности на территории США.

Небольшие провайдеры, работающие в сельской местности США и использующие оборудование Huawei, были одними из наиболее зависимых сторон. Правительство США активно стремится помочь этим провайдерам порвать связи с Huawei, в том числе возместить им расходы закупку альтернативного телекоммуникационного оборудования.

Источник: gsmarena