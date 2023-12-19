Маск снова заговорил о водоплавающем Cybertruck — обещает «мод-лодку»

Обновление позволит электрическому пикапу Tesla преодолевать до 100 метров по воде.

Шутка 2022 года от Илона Маска, похоже, скоро превратится в реальность. В публикации на X миллиардер написал, что Cybertruck после обновления может частично превратиться в… лодку:

«Мы собираемся предложить пакет модов, который позволит Cybertruck преодолевать как минимум 100 метров по воде как лодка. В основном нужно только обновить уплотнение двери салона».

Таким комментарием Маск отреагировал на публикацию пользователя X, Сойера Меррита, опубликовавшего отрывок из последнего эпизода «Гаража Джея Лено», где был показан и Cybertruck. На видео вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави сказал, что автомобиль с легкостью может превратиться в лодку.

«Илон действительно хотел сделать из него лодку. Он почти плавает, но, возможно, вам придется приложить немного дополнительных усилий, чтобы удержать его», — сказал Морави Лено. «Вы можете придумать, как поставить подвесной мотор, подсоединить его к розетке и прокатиться на лодке».

Три года назад Илон Маск действительно говорил о «водной» версии Cybertruck — хотя на то время заявление казалось шуткой. В то же время электрический пикап вдохновлялся моделью Lotus Esprit S1 — автомобилем-субмариной из десятого фильма бондианы «Шпион, который меня любил». В 2013 году миллиардер даже приобрел одно из авто, которое использовали для съемок, почти за миллион долларов.

Маск впервые анонсировал Cybertruck еще в 2019 году, но поставки пикапа начались только в конце ноября. В то же время, жесткая конструкция и угловатый дизайн у некоторых пользователей уже вызвали насмешки, а у экспертов — опасения относительно безопасности.

Ранее Tesla вернула спорный пункт в сделку по покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.