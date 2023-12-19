Новости Авто 19.12.2023 в 12:29 comment views icon

Маск снова заговорил о водоплавающем Cybertruck — обещает «мод-лодку»

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Маск снова заговорил о водоплавающем Cybertruck — обещает «мод-лодку»

Обновление позволит электрическому пикапу Tesla преодолевать до 100 метров по воде.

Шутка 2022 года от Илона Маска, похоже, скоро превратится в реальность. В публикации на X миллиардер написал, что Cybertruck после обновления может частично превратиться в… лодку:

«Мы собираемся предложить пакет модов, который позволит Cybertruck преодолевать как минимум 100 метров по воде как лодка. В основном нужно только обновить уплотнение двери салона».

Таким комментарием Маск отреагировал на публикацию пользователя X, Сойера Меррита, опубликовавшего отрывок из последнего эпизода «Гаража Джея Лено», где был показан и Cybertruck. На видео вице-президент Tesla по разработке автомобилей Ларс Морави сказал, что автомобиль с легкостью может превратиться в лодку.

«Илон действительно хотел сделать из него лодку. Он почти плавает, но, возможно, вам придется приложить немного дополнительных усилий, чтобы удержать его», — сказал Морави Лено. «Вы можете придумать, как поставить подвесной мотор, подсоединить его к розетке и прокатиться на лодке».

Три года назад Илон Маск действительно говорил о «водной» версии Cybertruck — хотя на то время заявление казалось шуткой. В то же время электрический пикап вдохновлялся моделью Lotus Esprit S1 — автомобилем-субмариной из десятого фильма бондианы «Шпион, который меня любил». В 2013 году миллиардер даже приобрел одно из авто, которое использовали для съемок, почти за миллион долларов.

Ілон Маск каже, що Cybertruck незабаром отримає мод, який перетворить його на… човен

Маск впервые анонсировал Cybertruck еще в 2019 году, но поставки пикапа начались только в конце ноября. В то же время, жесткая конструкция и угловатый дизайн у некоторых пользователей уже вызвали насмешки, а у экспертов — опасения относительно безопасности.

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Ранее Tesla вернула спорный пункт в сделку по покупке Cybertruck, который предусматривает, что компания может подать в суд или взыскать штраф в размере $50 000, если клиент «слишком рано» перепродаст автомобиль.

Замена гигантского стеклоочистителя Tesla Cybertruck обойдется в $165, а новое лобовое стекло будет стоить около $2000.

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