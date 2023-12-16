Мэттью Перри из сериала «Друзья» умер в результате передоза кетамина – экспертиза

Согласно токсикологическому отчету Офиса судебно-медицинской экспертизы округа Лос-Анджелес, актер сериала «Друзья» Мэтью Перри умер от «острого влияния кетамина». Точный способ применения неизвестен. Факторы, способствовавшие смерти актера Друзей, включали утопление, ишемическую болезнь сердца и влияние бупренорфина (используется для лечения опиоидных расстройств). Смерть сочли несчастным случаем.

Перед смертью Перри проходил инфузионную терапию кетамином от депрессии и тревоги. В токсикологическом отчете указано: «При высоких уровнях кетамина, выявленных в его посмертных образцах крови, основные летальные исходы были бы как от чрезмерной стимуляции сердечно-сосудистой системы, так и от угнетения дыхания».

Перри скончался 28 октября 2023 года. Представители власти прибыли в его дом в Лос-Анджелесе около 16:00 и нашел его в горячей ванной. На месте происшествия не было никаких признаков незаконных действий или наркотиков. Правоохранители вызвали спасателей.

Перри был наиболее известен своей ролью веселого, саркастического Чендлера Бинга в сериале «Друзья» 1990-х и 2000-х годов. Он снялся в более чем 200 эпизодах ситкома NBC в течение 10 сезонов.

«Он был счастлив. Он был здоров. Он бросил курить. Он принимал форму. Он был счастлив – это все, что я знаю. Я буквально переписывался с ним в то утро, забавный Мэтти. У него не біло боли. Он не боролся. Он был счастлив», – сообщила актриса сериала Дженнифер Энистон. Другие актеры также выразили сожаление и подчеркнули, что коллектив «Друзей» был семьей и очень грустит.

Перри откровенно говорил о своей борьбе с алкогольной и наркотической зависимостью во время своей карьеры и опубликовал мемуары «Друзья, любовники и ужасная вещь» в 2022 году. После известия о его смерти был основан «Фонд Мэтью Перри» для помощи людям в борьбе с зависимостью.

Источник: Variety