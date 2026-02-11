Право на покой: в Украине узаконят "игнор" рабочих чатов на праздники и выходные

Новая версия Гражданского кодекса предлагает легализовать право украинцев на игнорирование рабочих чатов в выходные, отпуск и на праздники.





Что такое «право на покой»?

Статья 337 Гражданского кодекса Украины вводит в обращение новое понятие — право на информационный покой. Предполагается, что граждане получат законное разрешение избегать служебных и профессиональных коммуникаций в нерабочее время, выходные, праздники, отпуск и тому подобное. Важно: право на информационный покой делает невозможным дисциплинарное наказание работника или лишение премий в случае, если он не ответил на рабочее сообщение в выходной.

Какие исключения предусмотрены?

Нарушить ограничения можно только в случаях, когда лицо должно быть привлечено в случае угрозы национальной безопасности или общественному порядку, необходимости охраны здоровья или предотвращения аварий, риска причинения вреда жизни других лиц. Можно предположить, что медработников, полицию, ВСУ и ГСЧС норма об информационном покое обойдет.

К тому же для работодателей остается лазейка — право на покой можно обойти, если речь идет о случаях заранее предусмотренных договором.





А что в действующем законодательстве?

Текущий Гражданский кодекс так же защищает право работников на личную жизнь, но не адаптирован к новой цифровой реальности.

Статья 301 ГК прямо указывает, что физическое лицо само определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с ней других лиц. Любое разглашение обстоятельств личной жизни без согласия лица (в частности, через рабочие коммуникации в нерабочее время) возможно только при условии наличия признаков правонарушения, подтвержденного судом.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Еще в 2021 году во времена пандемии Кодекс законов о труде пополнился нормой о дистанционной работе, которая среди прочего включала такое понятие, как «период отключения». То есть работник в это время вполне законно может прерывать связь с работодателем, а норма предварительно прописывается в трудовом договоре. Из минусов: она распространяется только на удаленных работников.

Источник: Судебно-юридическая газета