tradfi
Новости Украина 11.02.2026 comment views icon

Право на покой: в Украине узаконят "игнор" рабочих чатов на праздники и выходные

author avatar

Катерина Левицкая

Редактор новостей

Право на спокій: в Україні узаконять "ігнор" робочих чатів на свята та вихідні

Новая версия Гражданского кодекса предлагает легализовать право украинцев на игнорирование рабочих чатов в выходные, отпуск и на праздники.


Что такое «право на покой»?

Статья 337 Гражданского кодекса Украины вводит в обращение новое понятие — право на информационный покой. Предполагается, что граждане получат законное разрешение избегать служебных и профессиональных коммуникаций в нерабочее время, выходные, праздники, отпуск и тому подобное. Важно: право на информационный покой делает невозможным дисциплинарное наказание работника или лишение премий в случае, если он не ответил на рабочее сообщение в выходной.

Какие исключения предусмотрены?

Нарушить ограничения можно только в случаях, когда лицо должно быть привлечено в случае угрозы национальной безопасности или общественному порядку, необходимости охраны здоровья или предотвращения аварий, риска причинения вреда жизни других лиц. Можно предположить, что медработников, полицию, ВСУ и ГСЧС норма об информационном покое обойдет.

К тому же для работодателей остается лазейка — право на покой можно обойти, если речь идет о случаях заранее предусмотренных договором.


А что в действующем законодательстве?

Текущий Гражданский кодекс так же защищает право работников на личную жизнь, но не адаптирован к новой цифровой реальности.

Статья 301 ГК прямо указывает, что физическое лицо само определяет свою личную жизнь и возможность ознакомления с ней других лиц. Любое разглашение обстоятельств личной жизни без согласия лица (в частности, через рабочие коммуникации в нерабочее время) возможно только при условии наличия признаков правонарушения, подтвержденного судом.

Еще в 2021 году во времена пандемии Кодекс законов о труде пополнился нормой о дистанционной работе, которая среди прочего включала такое понятие, как «период отключения». То есть работник в это время вполне законно может прерывать связь с работодателем, а норма предварительно прописывается в трудовом договоре. Из минусов: она распространяется только на удаленных работников.

Источник: Судебно-юридическая газета

Популярные новости

arrow left
arrow right
OpenAI запустила в Украине бюджетную подписку ChatGPT Go за $4
Упаковщик "Укрпошти" в Киеве забрал 5 смартфонов Xiaomi из посылок и сдал в ломбард — ущерб оценили всего в 6 тыс. грн
"Киевстар" обновит тарифы домашнего интернета с 6 января: что изменится?
Необанк Revolut прекращает работу в Украине: деньги со счетов можно вывести в течение 60 дней
Vodafone повышает стоимость тарифов с 14 января: +50-100 грн для Flexx GO и Flexx TOP
"Все управление войсками легло": доступ к интернету Starlink потеряли почти 90% российских подразделений
В monobank запустили инвестиции для "банок" с евро и долларами: до 3,7% годовых в зависимости от валюты
Без оператора и очередей: "Нова пошта" открыла второе отделение самообслуживания в Киеве
YouTube запустил в Украине новые функции родительского контроля: лимит времени на Shorts и напоминание о перерывах
"Русалки не дают нам выбора": трейлер украинского фэнтези "Мавка. Настоящий миф"
Конец анонимным БпЛА: дроны в Украине хотят "привязать" к владельцам, за нарушение — санкции
Украинцам автоматически продлили 90% отсрочек онлайн
Фанат Fallout создал монитор воздушных тревог и отключений электричества в стиле Vault-Tec
ІТ-сектор приносит Украине $500+ млн ежемесячно — каждый второй доллар экспорта услуг
OLX запустил опцию "Поторговаться" со скидками до 40% от начальной цены
Онлайн-школа IAMPM объединяется с компанией Choice31 (часть FRACTAL). Что известно о сделке?
Поездки в комендантский час: водители Uklon будут работать 24/7 в 19 городах Украины
"Киевстар" повышает цены в 7 тарифах с 1 марта: еще +50-90 грн
MNP-абоненты lifecell смогут "заморозить" стоимость тарифа на 2 года
Обновлено: Vodafone проводит технические тесты 5G во Львове перед запуском
Подвинул "Аватар 3": триллер "Служанка" собрал ₴60 млн в Украине за три недели
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить