Правоохранители заблокировали работу нелегальных Сall-центров в Киеве и Днепре, в которых участвовало около 300 человек

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Сотрудники прокуратуры, полиции и СБУ разоблачили и прекратили деятельность группы телефонных мошенников, которые под видом банковских работников обманывали клиентов различных банков

Досудебным расследования было установлено, что на территории Киева и Днепра длительное время действовала преступная группа. Её участники использовали незаконно полученные базы клиента украинских и иностранных финансовых учреждений с целью снятия средств с их счетов. Для осуществления мошеннической схемы организаторы арендовали помещения, в которых создавали нелегальные Call-центры, обеспечивали их необходимым оборудованием и подбирали персонал.

По указанию организаторов операторы Call-центров осуществляли SMS-рассылку о якобы несанкционированный вход в личный кабинет клиента финансового учреждения. После чего операторы звонили потенциальным потерпевшим, представляясь сотрудниками банка, входили им в доверие и получали данные об их банковских картах. Используя эту информацию, злоумышленники снимали средства с банковских карт потерпевших и переводили их на подконтрольные организаторам расчётные счета.

В рамках производства правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту жительства участников преступной схемы и по адресам расположения Call-центров. Изъято техническое оборудование, мобильные телефоны, черновые записи и другие вещественные доказательства, подтверждающие преступную деятельность.

По данным следствия, в схеме были задействованы около 300 человек. Сумма причинённого ущерба и круг потерпевших устанавливаются. Следственные действия ещё продолжаются.

Источник: Прокуратура Киева