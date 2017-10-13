Предполагаемое изображение OnePlus 5T демонстрирует смартфон, похожий на Samsung Galaxy S8

Предполагаемое изображение OnePlus 5T демонстрирует смартфон, похожий на Samsung Galaxy S8

Есть вероятность того, что китайский производитель OnePlus повторит свой прошлогодний опыт и до конца года выпустить обновленную версию флагманского смартфона OnePlus 5T. Сегодня в сети появилось изображение данного аппарата, позволяющее оценить его дизайн.

В данном случае внешний вид смартфона совпадает с недавней утечкой, что заставляет воспринимать новое изображение всерьез, но в то же время ему не следует доверять безоговорочно, ведь мы по-прежнему говорим о слухах.

Допустим, что изображение новинки – настоящее. В таком случае OnePlus 5T будет очень похож на флагманский смартфон Galaxy S8. По крайней мере, лицевой частью. На изображении можно увидеть идентичный дизайн с тонкими нижней и верхней гранями. Даже боковые грани и углы имеют похожий изгиб.

Напомним, нынешний флагман OnePlus 5 оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD. В то же время его преемнику OnePlus 5T приписывают вытянутый по вертикали дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей с соотношением сторон – 18:9. Отметим, что за последнее время моделей с аналогичным дизайном и экраном вышло немало, но OnePlus славится тем, что продает смартфоны по достаточно привлекательным ценам. Возможно, именно привлекательным соотношением характеристик и цены OnePlus 5T будет выделяться на фоне остальных.

Предполагается, что остальные характеристики OnePlus 5T будут такими же, как у OnePlus 5. То есть, обновленное устройство получит SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеру и будет доступно в двух версиях с 64 и 128 ГБ встроенной флэш-памяти соответственно.

Учитывая, что OnePlus 3T был представлен в ноябре, анонс OnePlus 5T можно ожидать примерно в тот же период. И если устройство действительно существует, то в ближайшие дни можно ждать официальных тизеров.

Остается добавить, что на сайте slashleaks, опубликовавшему это изображение, пользователи оценили его достоверность в 13%.

Источник: slashleaks

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