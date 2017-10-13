Предполагаемое изображение OnePlus 5T демонстрирует смартфон, похожий на Samsung Galaxy S8

Есть вероятность того, что китайский производитель OnePlus повторит свой прошлогодний опыт и до конца года выпустить обновленную версию флагманского смартфона OnePlus 5T. Сегодня в сети появилось изображение данного аппарата, позволяющее оценить его дизайн.

В данном случае внешний вид смартфона совпадает с недавней утечкой, что заставляет воспринимать новое изображение всерьез, но в то же время ему не следует доверять безоговорочно, ведь мы по-прежнему говорим о слухах.

Допустим, что изображение новинки – настоящее. В таком случае OnePlus 5T будет очень похож на флагманский смартфон Galaxy S8. По крайней мере, лицевой частью. На изображении можно увидеть идентичный дизайн с тонкими нижней и верхней гранями. Даже боковые грани и углы имеют похожий изгиб.

Напомним, нынешний флагман OnePlus 5 оснащен экраном диагональю 5,5 дюйма разрешением Full HD. В то же время его преемнику OnePlus 5T приписывают вытянутый по вертикали дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей с соотношением сторон – 18:9. Отметим, что за последнее время моделей с аналогичным дизайном и экраном вышло немало, но OnePlus славится тем, что продает смартфоны по достаточно привлекательным ценам. Возможно, именно привлекательным соотношением характеристик и цены OnePlus 5T будет выделяться на фоне остальных.

Предполагается, что остальные характеристики OnePlus 5T будут такими же, как у OnePlus 5. То есть, обновленное устройство получит SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеру и будет доступно в двух версиях с 64 и 128 ГБ встроенной флэш-памяти соответственно.

Учитывая, что OnePlus 3T был представлен в ноябре, анонс OnePlus 5T можно ожидать примерно в тот же период. И если устройство действительно существует, то в ближайшие дни можно ждать официальных тизеров.

Остается добавить, что на сайте slashleaks, опубликовавшему это изображение, пользователи оценили его достоверность в 13%.

Источник: slashleaks