Представлен флагманский смартфон Vivo NEX 3S 5G. SoC Snapdragon 865, экран-водопад, тройная 64-Мп камера, много памяти (LPDDR5, UFS 3.1) и зарядка на 44 Вт





В конце февраля Vivo (входит в состав концерна BBK вместе с Oppo, OnePlus и Realme) представила третье поколение концептуального смартфона APEX 2020, выделяющегося множеством впечатляющих решений. И пока мы ждем воплощения хотя бы некоторых из этих идей в серийном Vivo NEX 4, Vivo решила выпустить промежуточную модель NEX 3S 5G. Это обновленная версия уже хорошо знакомой нам прошлогодней модели Vivo NEX 3 5G, носителя звания первого смартфона с так называемым экраном-водопадом, выделяющимся сильно загнутыми боковыми частями.

Внешне новый флагманский смартфон NEX 3S 5G не отличается от оригинальной модели Vivo NEX 3 5G, вышедшей полгода назад; все отличия скрываются внутри. Среди них — топовая 7-нм SoC Snapdragon 865 и модем X55, новейшая высокоскоростная оперативная память LPDDR5 и энергонезависимая память UFS 3.1, а также поддержка нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6.

В то же время не обошлось без «даунгрейдов»: емкость аккумуляторной батареи сократилась с 4500 мА·ч до 4350 мА·ч. И хотя сертификат 3C указывал на наличие ЗУ мощностью 55 Вт, серийная версия NEX 3S 5G комплектуется зарядником на 44 Вт. Напомним, у NEX 3 пиковая мощность проводной зарядки составляла 22,5 Вт. А вот поддержки беспроводной так и не появилось, хотя для APEX 2020 производитель заявлял невероятную 60-ваттную беспроводную зарядку.

В остальном новый NEX 3S 5G повторяет оригинальный NEX 3. Он сохранил экран POLED диагональю 6,89 дюйма разрешением Full HD+, занимающий 99,6% передней панели (HDR10+ и 100-процентный охват цветовой гаммы sRGB), выдвижную 16-Мп селфи-камеру и тройную основную камеру с сенсорами разрешением 64 Мп и 13 Мп (дополнительные модули — «телевик» с 2-кратным оптическим и 20-кратным цифровым зумом и «ширик»), поддерживающую запись видео 4K video и Slow-mo в режиме 1080p 480 к/с.

Работает Vivo NEX 3S 5G под управлением операционной системы Android 10, дополненной фирменной оболочкой FuntouchOS 10.

Vivo NEX 3S 5G предлагается в Китае в двух конфигурациях памяти: версия 8/256 ГБ оценена в эквивалент $719 долларов, а за вариант 12/256 ГБ просят $762. Первая партия поступит в продажу 14 марта, о сроках выхода новинки за пределами рынка Китая пока данных нет.

Источник: Gizmochina