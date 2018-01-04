Представлен обновлённый ноутбук Dell XPS 13: белый цвет, новые материалы, повышенная производительность, автономность до 20 часов

Компания Dell сообщила о выпуске обновлённой модели ноутбука XPS 13, над которой особенно интенсивно поработали дизайнеры, чтобы придать уникальный и стильный внешний вид. Отмечается, что работая над обновлением XPS 13, команда Dell черпала вдохновение в мире моды, поэтому использовала цвет розового золота и белые акценты. Причём, особое внимание уделялось также и тактильным ощущениям пользователя.

В результате, для подставки рук был выбран кристаллический материал кремнезем белого цвета, сплетенный, как ткань, в девяти составных слоях. Отмечается, что Dell первой использует это плетеное стекловолокно для ноутбуков. Такое покрытие кажется шелковистым на ощупь. Поскольку по термостойкости кремнезем превосходит металл, то ноутбук меньше нагревается. Благодаря наличию в мягкой текстурированной решетке оксида титана удалось достичь перламутрового блеска, а использование ультрафиолетового покрытия обеспечивает стойкость к пятнам и предотвращает изменение цвета с течением времени.

Помимо внешних улучшений, команда Dell также внесла ряд доработок и в технические характеристики XPS 13. Благодаря этому новинка стала легче и производительнее. Устройство содержит 13,3-дюймовый дисплей. При этом на выбор предлагаются панели Full HD (1920×1080 точек) InfinityEdge (опционально, с поддержкой сенсорного ввода) или сенсорная UltraSharp 4K Ultra HD (3840×2160 точек) InfinityEdge. Последняя обеспечивает охват 100% цветового пространства sRGB, а Full HD панели – 72%. Углы обзора во всех случаях составляют 178 градусов. Система может быть оснащена одним из 4-ядерных процессоров Intel Core 8-го поколения: Core i5-8250U (6 МБ кэш-памяти, частота до 3,4 ГГц) или Core i7-8550U (8 МБ кэш-памяти, частота до 4,0 ГГц).

Также сообщается о наличии 4, ГБ, 8 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти и твердотельного накопителя ёмкостью от 128 ГБ до 1 ТБ. Дополнительно сообщается о наличии HD веб-камеры, инфракрасной камеры с поддержкой Windows Hello, стерео динамиков, клавиатуры с подсветкой, модулей беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, слота для карт памяти microSD, порта USB-C 3.1 и двух портов Thunderbolt 3. Аккумулятор ёмкостью 52 Втч обеспечивает до 20 часов автономной работы для конфигураций с Full HD дисплеями и до 11 часов для модели с 4K дисплеем. Новинка имеет размеры 302х199х7,8-11,6 мм и массу 1,21 кг. Как отмечает производитель, новый Dell XPS 13 является самым маленьким 13-дюймовым ноутбуком.

Новый ноутбук Dell XPS 13 уже поступил в продажу на сайте производителя по цене от $999,99 за версию с ОС Windows 10 или от $949,99 за версию с Ubuntu 16.04. По предварительным данным, в Украине версия Silver будет доступна в январе 2018 года, а Rose-Gold – с февраля 2018 года. Цены для украинского рынка пока не уточняются.