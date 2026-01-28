Представлен Samsung Galaxy A07 5G: 120 Гц и 6000 мА-ч за $140

Samsung представила новый смартфон Galaxy A07 5G. Это представитель доступной A-серии, в котором производитель делает ставку на автономность и длительную программную поддержку.





Характеристики Samsung Galaxy A07 5G

Новый смартфон Samsung Galaxy A07 5G получил 6,7-дюймовый PLS LCD-дисплей с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и типичной яркостью 650 нит. Панель поддерживает яркость 800 нит в режиме HBM.

Аппарат построен на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6300 (как в Moto G 2025), который обеспечивает поддержку сетей пятого поколения. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем емкостью до 128 ГБ. Для пользователей, которым этого мало, Samsung предусмотрела слот для карт microSD, что позволяет расширить хранилище без отказа от SIM-карт.

Основная камера состоит из двух модулей: 50 Мп главный сенсор и 2 Мп датчик глубины. Для селфи и видеозвонков используется 8 Мп фронтальная камера, размещенная в каплевидном вырезе в верхней части экрана.





Одной из ключевых особенностей Samsung Galaxy A07 5G стала батарея емкостью 6 000 мА-ч, которая заметно больше, чем у предшественника. На старте продаж смартфон работает под управлением One UI 8.0 на базе Android 16. Samsung обещает шесть лет обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что выделяет модель среди конкурентов в этом ценовом диапазоне.

Среди других характеристик — сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5-мм аудиоразъем, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, толщину 8,2 мм и вес 199 г.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Цена

Новый Samsung Galaxy A07 5G уже поступил в продажу в Филиппинах в цветах Black и Light Violet. Версия с 4/64 ГБ памяти стоит $140, а модификация 4/128 ГБ — $170.

Источник: gsmarena