Представлены видеокарты серии NVIDIA GeForce RTX SUPER с приростом производительности около 15% по сравнению с GeForce RTX

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Как и ожидалось, 2 июля компания NVIDIA официально представила серию видеокарт GeForce RTX SUPER. Она включает устройства, которые получили ряд улучшений по сравнению с традиционными моделями GeForce RTX. В основном, прирост производительности достигается за счёт увеличения количества вычислительных блоков.

Новая линейка включает три дискретные видеокарты: GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER. Как отмечает производитель, в процессе создания этих устройств почти год ушёл на оптимизацию архитектуры и техпроцесса. И это позволило увеличить производительность примерно на 15% по сравнению с предшественниками. Коротко остановимся на ключевых характеристиках и отличиях новинок.

NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER:

○ До 22% быстрее (в среднем на 15%) по сравнению с GeForce RTX 2060;

○ 8 ГБ памяти GDDR6 – на 2 ГБ больше, чем у GeForce RTX 2060;

○ Быстрее, чем GeForce GTX 1080

○ 7+7 TOP (FP32+INT32) и 57 Tensor TFLOP.

Новая модель NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER поступит в продажу с 9 июля по рекомендованной розничной цене $399 (без налогов). Для украинского рынка цена установлена на отметке 13990 грн.

NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER:

○ До 24% быстрее (в среднем на 16%) по сравнению с GeForce RTX 2070;

○ Быстрее, чем GeForce GTX 1080 Ti;

○ 9+9 TOP (FP32+INT32) и 73 Tensor TFLOP.

Продажи видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER стартуют с 9 июля по рекомендованной розничной цене $499 (без налогов) или 16990 грн в Украине.

NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER:

○ Пропускная способность памяти до 15,5 ГБ/с;

○ Быстрее, чем TITAN Xp;

○ 11+11 TOP (FP32+INT32) и 89 Tensor TFLOP.

Эту новинку можно будет купить с 23 июля. Рекомендованная розничная цена видеокарты NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER составляет $699 (без налогов) или 23990 грн для украинского рынка.

Партнёры NVIDIA уже в указанные сроки выведут на рынок собственные версии видеокарт серии GeForce RTX SUPER. Пользователям будут предлагаться как стандартные решения с референсными характеристиками, так и с повышенными частотами.

Дополнительно отмечается, что в течение ограниченного периода времени, начиная с 9 июля, покупатели видеокарт GeForce RTX 2060 SUPER, GeForce RTX 2070 SUPER и GeForce RTX 2080 SUPER и настольных ПК на базе данных карт получат в подарок две игры с поддержкой трассировки лучей: Control и Wolfenstein: Youngblood.