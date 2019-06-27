Официально: новые игровые видеокарты NVIDIA GeForce RTX Super представят 2 июля





Компания NVIDIA официально подтвердила, что презентация новых игровых видеокарт RTX, которые сформируют серию RTX Super состоится в следующий вторник, 2 июля.

По данным VideoCardz, в этот день дебютируют три новые модели: RTX 2060 SUPER, RTX 2070 SUPER и RTX 2080 SUPER. Сообщается, что запрет на публикацию обзоров в этот день точно будет снято для RTX 2060 Super и RTX 2070 Super, но вот по поводу старшей модели RTX 2080 Super пока ясности нет. Что примечательно, запрет на публикацию обзоров нереференсных адаптеров истечет позже — 9 июля. Собственно, именно в этот день начнутся продажи графических адаптеров первой волны. С чем конкретно связана эта задержка, пока неизвестно.

По поводу цен точных данных пока нет, но информаторы говорят, что они станут известны со дня на день. Ранее слухи указывали, что стоимость RTX 2070 Super и RTX 2080 Super будет на уровне стартовой цены обычных версий, тогда как RTX 2060 Super будет немного дороже.

Напомним, серия RTX Super будет отличаться от обычной увеличенным числом ядер CUDA в GPU (10-13%), большими объемами памяти и повышенной частотой этой самой памяти.

Источник: VideoCardz