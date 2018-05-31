Представлены смартфоны Xiaomi Mi 8, Mi 8 SE и Mi 8 Explorer Edition

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Как и было запланировано, компания Xiaomi провела презентацию своего нового флагманского смартфона Xiaomi Mi 8, который пришёл на смену прошлогодней модели Xiaomi Mi 6. Седьмой порядковый номер было решено пропустить.

Xiaomi Mi 8 стал первым смартфоном в модельном ряду компании, оснащённым дисплеем с соотношением 18,7:9 и вырезом в верхней части. Сам дисплей изготовлен на базе технологии AMOLED и имеет диагональ экрана 6,21 дюйма при разрешении Full HD+ 2248×1080 точек. Поддерживает цветовое пространство DCI-P3, максимальная яркость 600 нит и контрастность 60000:1. Дисплей занимает 88,5% лицевой поверхности устройства.

Новый смартфон Xiaomi Mi 8 получил флагманский процессор Snapdragon 845. Объём оперативной памяти составляет 6 ГБ. На выбор пользователей предлагаются версии, которые могут содержать 64, 128 или 256 ГБ встроенной флэш-памяти. Аппарат оснащён батареей ёмкостью 3400 мАч.

На задней панели смартфона Xiaomi Mi 8 расположена двойная камера. Главный модуль оснащён 12-мегапиксельным сенсором Sony IMX363 с размерами пикселей 1,4 мк и широкоугольным объективом с диафрагмой f/1.8. В дополнительной камере также применяется 12-мегапиксельный сенсор, но уже модель S5K3M3 с размерами пикселей 1 мк и объективом с диафрагмой f/2.4. Также упоминается наличие 4-осевой оптической системы стабилизации изображения и системы автоматической фокусировки Dual Pixel. В камере реализована поддержка функций искусственного интеллекта, которые выбирают наиболее оптимальные параметры и сцены при съёмке, улучшают портреты, помогают в редактировании видео. По данным DxOMark, камера Xiaomi Mi 8 получила наиболее высокий результат при оценке качества фотографий – 105 баллов. Общий показатель камеры составил 99 баллов. На лицевой панели используется камера с 20-мегапиксельным сенсором, размерами пикселей 1,8 мк, объективом с диафрагмой f/2.0. Для этой камеры также доступны функции ИИ для улучшения портретов.

На лицевой панели в вырезе дисплея также расположились инфракрасный излучатель и инфракрасный сканер, которые используются для распознавания лица пользователя (Infrared Face Unlock). На задней панели расположен сканер отпечатков пальцев.

В смартфоне Xiaomi Mi 8 реализована поддержка двух SIM-карт, связи 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFC и Bluetooth 5.0. Также впервые в смартфоне реализована поддержка Dual-GPS, что призвано повысить точность определения координат. Устройство работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo и содержит фирменную оболочку MIUI 10. Новинка содержит алюминиевую центральную рамку и стеклянную заднюю панель. Его размеры составляют 154,9×74,8×7,6 мм. Предлагаются чёрный, синий, белый и золотистый варианты цветового исполнения корпуса.

Смартфон Xiaomi Mi 8 уже доступен для предварительного заказа в Китае. Цена версий с 64, 128 и 256 ГБ памяти составляет $421, $468 и $515, соответственно. Фактические поставки стартуют 5 июня.

Вместе с тем, были представлены и две другие модификации Xiaomi Mi 8. Версия Xiaomi Mi 8 Explorer Edition оснащается полупрозрачной задней панелью, сканером отпечатков пальцев в дисплее и поддержкой функции 3D Face Unlock. О других отличиях не упоминается.

В то же время Xiaomi Mi 8 SE является немного упрощённой и более компактной версией Xiaomi Mi 8. В данном случае применяются AMOLED дисплей диагональю 5,88 дюйма и процессор Snapdragon 710. Двойная камера на задней панели содержит 12- и 5-мегапиксельный сенсоры. Возможно, доступная память и ёмкость батареи также уменьшены по сравнению с флагманской версией, но пока что об этом не упоминается. Цена смартфона Xiaomi Mi 8 SE составит около $281.

Источник: gizmochina, miui