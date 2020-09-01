Приложение Google Photos для iOS получило улучшенный видеоредактор с фильтрами и кадрированием





Приложение Google Photos для платформы iOS получило очередное обновление, которое улучшило работу встроенного редактора видео. Редактор получил ряд новых функций и возможностей, сходных с теми, которые доступны и для редактирования фотографий.

Чтобы вызвать новый редактор, нужно во время предварительного просмотра ролика нажать кнопку Edit. Теперь редактор содержит несколько новых вкладок и позволяет выполнять больше действий с видео. Пользователь может воспользоваться готовыми фильтрами редактирования видео, включая Auto, которые сразу же применяются к ролику. Также доступны элементы для ручной настройки, разделенные на меню Light (для управления экспозицией, контрастностью, интенсивностью светлых и тёмных участков, виньетированием) и Color (для настройки насыщенности, оттенка, тона кожи и других параметров цветов).

Меню кадрирования также предлагает различные варианты редактирования, которые должны помочь при преобразовании видео для публикации в социальных сетях, таких как Instagram. В новом редакторе есть как предустановленные форматы кадров, такие как 16:9, 4:3, 3:2 и квадрат. Дополнительно есть возможность настроить рамку.

Версия приложения Google Photos для Android всё ещё ограничена базовыми функциями редактирования, такими как стабилизация, вращение, управление временем начала и окончания воспроизведения. Можно предположить, что новые функции видеоредактора на платформе Android также станут доступными в скором времени.

Источник: The Verge