Проблемы Xbox в Европе: продавцы и издатели теряют интерес к платформе, «большинство» эксклюзивов выходят на PS5

Похоже, над направлением бизнеса Microsoft Xbox Microsoft сгущаются тучи. По данным GameIndustry, у Xbox Series X/S в Европе не все хорошо с поддержкой со стороны игровой индустрии. Об этом свидетельствуют разговоры с «очень известным» издателем и инди-сообществом.

Первые ласточки беспокойства появились в прошлом году, когда некоторые европейские розничные продавцы вообще отказались от Xbox Series X/S. Но в этом году все стало еще хуже, вплоть до такой степени, что издатели начинают сомневаться, стоит ли им и дальше поддерживать Xbox.

На этом вопросы, которые могут вызвать беспокойство, не заканчиваются. По данным источника, «большинство» эксклюзивов Xbox когда-нибудь попадет на PS5, а Game Pass уделяется меньше внимания, популярность которого в значительной степени неизменна. Хотя к таким сообщениям можно относиться со скепсисом, GameIndustry в прошлом зарекомендовал себя как надежный источник новостей игровой индустрии.

В прошлом месяце Microsoft попыталась снизить беспокойство с помощью обновления Xbox Business, в котором они показали, что несколько старых игр меньшего масштаба стали мультиплатформенными, но другие, например Starfield, пока не работают. Кроме того, компания пообещала продолжить работу над новым аппаратным обеспечением, которое должно обеспечить «самый большой технический скачок за всю историю».

Хотя Microsoft может планировать выпуск новой мощной консоли, без поддержки со стороны разработчиков это не будет иметь большого значения. Если издатели потеряют интерес к размещению своих игр на платформе, это приведет к отсутствию интересного контента и снижению интереса со стороны потребителей. Именно так было с Sega, которая впоследствии была вынуждена отказаться от аппаратного обеспечения.

Источник: wccftech

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