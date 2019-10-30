Продажи игровой консоли PlayStation 4 превзошли показатели моделей PlayStation и Nintendo Wii





В рамках публикации своего квартального финансового отчёта компания Sony также поделилась информацией о продажах своих игровых консолей PlayStation 4.

Как отмечает Sony, во втором квартале фискального года (промежуток времени с июля по сентябрь) было продано 2,8 млн игровых консолей PlayStation 4. С учётом того, что 3 месяца назад был преодолён рубеж в 100 млн проданных консолей, теперь этот показатель достиг значения 102,8 млн. Таким образом, модель четвёртого поколения по объёмам продаж превзошла показатель самой первой версии PlayStation. Первая версия оказалась очень успешным продуктом и разошлась тиражом в 102,5 млн устройств. Этот результат был существенно выше, чем у конкурирующих моделей Sega Saturn и Nintendo 64.

На текущий момент PlayStation 4 занимает второе место в рейтинге самых популярных игровых консолей за всё время. На первом месте с достаточно большим отрывом располагается версия PlayStation 2. В итоге, на текущий момент тройка лидеров состоит исключительно из представителей семейства PlayStation. Также добавим, в этом квартале консоль Nintendo Wii достигла результата 101,6 млн проданных экземпляров.

Несмотря на столь впечатляющие результаты, игровое направление бизнеса Sony переживает не лучшие времена. В отчётном квартале его доход сократился на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль упала на 28%. Вместе с тем, компания пересмотрела свой собственный прогноз по количеству продаж PlayStation 4 в текущем фискальном году. Теперь компания ориентируется на показатель 13,5 млн проданных устройств, что на 1,5 млн единиц меньше, чем в предыдущем прогнозе.

Что касается всего бизнеса Sony, в то отчётном квартале компания получила совокупный доход в сумме около $19,8 млрд. Это на 3% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. При этом операционная прибыль увеличилась на 16% до $2,6 млрд, а чистая прибыль – на 9% до $1,8 млрд.

Источник: The Verge