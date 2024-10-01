Продажи Star Wars Outlaws не впечатляют: 1 млн копий за месяц

Игра Star Wars Outlaws от Ubisoft спустя месяц после выпуска разошлась тиражом лишь в один миллион копий по всему миру, что оказалось значительно ниже ожидания разработчиков.

Для сравнения, Assassin’s Creed Mirage, другая игра Ubisoft, за три месяца после выхода разошлась тиражом в пять миллионов копий. Это свидетельствует о том, насколько ниже оказались продажи Star Wars Outlaws.

Низкие продажи объясняются несколькими факторами. Хотя ранние трейлеры и демонстрации игры поражали геймеров возможностью исследовать огромный открытый мир за нового персонажа и оригинальным сюжетом, ближе к релизу энтузиазм начал угасать. Геймплейные видео, выпущенные незадолго до запуска, не смогли вызвать ожидаемого восторга у игроков, Outlaws начали хейтить за скучный сюжет и устаревшие эффекты.

После выхода игры появилось много видео, которые демонстрировали недостатки стелс-механик и различные баги. Хотя Ubisoft оперативно выпустила патчи для исправления этих проблем, репутация игры уже пострадала.

Ситуация со Star Wars Outlaws повлияла и на другие проекты Ubisoft. В частности, компания отложила выход Assassin’s Creed Shadows с ноября 2024 года на февраль 2025 года, что частично связано с неудовлетворительными результатами Star Wars Outlaws.

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Источник: Insider-gaming