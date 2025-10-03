Продажи Tesla снова бьют рекорды: хорошо, что ушел из DOGE

После нескольких последовательных периодов сокращение продаж Tesla наконец-то сообщила о рекордном количестве доставленных автомобилей. В третьем квартале она смогла доставить клиентам 497 099 машин. Это на 7,4% больше, чем в прошлом году (462 890 авто). Для Tesla, которая работает по модели прямых продаж, именно показатель доставок является фактически ключевым эквивалентом продаж.

Спрос был настолько высоким, что компания смогла продать все имеющиеся запасы, хотя изготовила лишь 447 450 электромобилей. Это на 5% меньше, чем в третьем квартале 2024 года (469 796 авто). В третьем квартале компания изготовила 435 826 Model 3 и Model Y, а еще 11 624 Model S, Model X и Cybertruck.

Основную часть, около 97% всех поставок, составили Model Y и Model 3 (481 166 авто). На Model S, Model X и Cybertruck (который плохо продаётся) совокупно приходится 15 933 поставок. Спрос был настолько интенсивным, что Tesla подняла цены на лизинг в середине квартала и свернула часть акций, которые действовали в его начале.

Налоговые льготы и рекордные продажи Tesla

Аналитики Bloomberg ожидали значительно более скромный результат — в среднем 439 600 авто. Главным стимулом продаж электромобилей в США стал срок действия федерального налогового кредита в $7 500, который снижал цену автомобиля непосредственно при покупке. Tesla показала рост на 7,4% в годовом измерении, что стало ощутимым облегчением в год, который до сих пор сопровождался падением продаж и прибыли из-за политической активности Илона Маска и ослабленного рынка электромобилей.

Компания в полной мере воспользовалась стимулом в виде налоговой льготы, отложив часть запланированных релизов на четвертый квартал, когда поддержка от государства уже не будет действовать. При этом конкуренция становится жестче — в частности, Hyundai снизила стоимость своего конкурента Model Y, кроссовера Ioniq 5 2026 года, на сумму до $9 800.

Чтобы компенсировать потерю налогового кредита для клиентов в четвертом квартале, Tesla ввела лизинговую скидку на $6 500. Также компания представила две новые версии Model Y. На верхнем уровне предложения появилась Model Y Performance 2026 года, которую можно было заказать еще до завершения действия налоговой льготы. Для клиентов, которые не успели до 30 сентября, Tesla бесплатно добавила цвета кузова, отделку салона и пакет для буксировки.

Дополнительно компания начала массовое производство самой доступной версии Model Y. Ее цена будет близкой к той, которую покупатели платили за этот кроссовер с учетом налоговой скидки. Однако успех этого шага не гарантирован: похожий эксперимент с Cybertruck RWD не оправдал ожиданий и был тихо снят с производства.

Слишком рано для оптимизма

Несмотря на успехи в США, ситуация на других рынках выглядит значительно слабее. В Европе Tesla потеряла 37% продаж с начала года по сравнению с 2024-м. В Китае компания также проседает из-за жесткой конкуренции со стороны местных производителей, таких как BYD и Geely.

Аналитики предупреждают, что после завершения действия налоговых льгот в США рынок может резко остыть. Илон Маск заявил, что компании придется пройти «несколько сложных кварталов», но считает, что восстановление придет благодаря развитию ИИ-проектов, в частности Robotaxi и гуманоидных роботов. По по его словам, к концу 2025 года доступ к сервису Robotaxi будет иметь 50% населения США. Сейчас он доступен только в Остине и Сан-Франциско.

Tesla объявит окончательные финансовые результаты третьего квартала 22 октября. Тогда станет понятно, как рекордные продажи повлияли на прибыльность и какие планы компания имеет относительно будущих релизов.

