Суд установил, что Tesla обманывала насчет Autopilot, в то время, как компания убирает из Robotaxi "водителей безопасности"

Вадим Карпусь

Административный судья в Калифорнии пришел к выводу, что Tesla использовала обманчивый маркетинг, который создавал у покупателей ложное представление о возможностях систем помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving (FSD). Это ключевой этап многолетнего дела, инициированного Департаментом транспортных средств Калифорнии (DMV).

Судья согласился с требованием DMV временно приостановить продажи Tesla в штате на 30 дней в качестве наказания. В то же время регулятор отложил выполнение этого решения и предоставил компании 60 дней, чтобы изменить или убрать формулировки, которые признал обманчивыми. Только после этого DMV может ввести санкции. По данным Bloomberg, судья также рекомендовал на 30 дней приостановить производственную лицензию Tesla, однако и это решение DMV пока поставил на паузу.

Директор DMV Стив Гордон заявил:

«Сегодняшнее решение DMV подтверждает, что департамент будет удерживать каждого автопроизводителя на самых высоких стандартах безопасности, чтобы защитить водителей, пассажиров и пешеходов Калифорнии».

По его словам, Tesla может «предпринять простые шаги», чтобы остановить процесс и окончательно урегулировать ситуацию.

В ответ Tesla написала в X, что «продажи в Калифорнии будут продолжаться без перерывов». Компания назвала решение «мерой по защите прав потребителей» в отношении использования термина Autopilot и подчеркнула, что «ни один клиент не заявил о проблеме».

После завершения 60-дневного срока Tesla сможет обжаловать решение. Если компания выполнит требования DMV, санкции отменят. В то же время регулятор пока не уточнил, какие именно шаги ожидает от Tesla, кроме общего требования «принять меры по использованию термина autopilot».

Ранее Tesla уже становилась объектом расследований со стороны Генерального прокурора Калифорнии, Министерства юстиции США и Комиссии по ценным бумагам и биржам из-за подобных упреков в обманчивом маркетинге систем частичной автономности. Компания также столкнулась с многочисленными гражданскими исками из-за аварий с участием Autopilot и впоследствии урегулировала их.

DMV утверждает, что маркетинг Tesla заставлял водителей верить в высокий уровень автономности этих систем, что приводило к чрезмерному доверию и, по версии ведомства, способствовало десяткам ДТП и нескольким смертям. Напомним, FSD неоднократно приводила к авариям. Например, Cybertruck с FSD врезался в столб, а затем автомобиль Tesla на автопилоте внезапно съехал с дороги, врезался в дерево и перевернулся. Tesla настаивала, что ее заявления являются защищенной свободой слова.

Даже временное прекращение продаж в Калифорнии могло бы больно ударить по бизнесу Tesla, ведь это ее крупнейший рынок в США. Приостановление производства также создало бы серьезные риски: несмотря на завод и штаб-квартиру в Остине, компания продолжает полагаться на фабрику во Фримонте, где выпускают сотни тысяч авто, в том числе все Model 3 для Северной Америки.

Решение суда появилось на фоне активных тестов сервиса Robotaxi в Остине. В течение выходных в соцсетях появились видео, на которых по меньшей мере два задействованных в сервисе электромобиля Tesla ездят по городу без человека на водительском месте.

Илон Маск подтвердил это, написав:

«Тестирование продолжается без пассажиров в салоне».

Ранее Tesla шесть месяцев возила клиентов с обязательным водителем безопасности в салоне. По словам Маска, эти авто работают на другой версии программного обеспечения, чем серийные машины клиентов. Отказ от наблюдателей вызывает вопросы относительно надежности технологии: люди уже не раз вмешивались, чтобы избежать аварий или нарушений ПДД, а иногда полностью перехватывали управление. Хотя иногда водитель безопасности мог просто заснуть на рабочем месте.

Дополнительные сомнения вызывает низкая прозрачность Tesla. Компания ограничивает доступ к отчетам об авариях, ссылаясь на «конфиденциальную коммерческую информацию», и из-за этого регуляторам сложно оценить обстоятельства инцидентов. По данным Electrek, с момента запуска сервиса в конце июня Tesla сообщила о восьми авариях. По оценке издания, Robotaxi Tesla попадают в аварию раз на 40 тыс. миль (около 64,4 тыс. км), тогда как Waymo фиксирует одну аварию на 98,6 тыс. миль (158,7 тыс. км) без водителя или надзирателя, имея более 100 млн миль (161 млн км) полностью автономного пробега.

На фоне заявлений Маска акции Tesla выросли почти на 5%. Аналитик Morningstar Сет Голдстин отметил, что рынок «приветствует прогресс», ведь тестирование без наблюдателей соответствует обещаниям менеджмента.

Источник: techcrunch, futurism

