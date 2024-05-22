Продолжается сбор на РЭБ для 130-го батальона ТРО

14-го мая мы начали новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» – собираем вместе с Благотворительным фондом «Свободные люди» на РЭБ для 130-го батальона ТрО.

Цель этого сбора — 120 000 грн.

Боевой путь 130-го батальона ТРО

Боевой путь 130-го батальона 241 бригады Сил территориальной обороны ВСУ начался 24 февраля 2022 года с обороны столицы, в частности аэропорта «Киев». Уже через две недели они участвовали в боях за Ирпень, держали позиции, проводили разведку, помогали эвакуировать гражданское население, оказывали медицинскую помощь. С апреля прошлого года поехали оборонять Харьковскую область. Северная Салтовка, Черкасская Лозовая, Циркуны, тяжелые бои в Дементьевке. За каждым названием населенного пункта стоит мужество и героизм воинов.

В сентябре 2022-го участвовали в Харьковской наступательной операции, освободили Большие Проходы, Гоптовку, Алисовку, Высокую Яругу Харьковской области. Впоследствии — оборона Луганщины и Донетчины. Бои под Белогоровкой. Затем — Бахмут. Во время оборонительных боев в Бахмуте бойцы 130-го батальона нанесли ощутимые потери российским оккупантам.

Воины 130 батальона 241 отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ и сейчас уничтожают российских оккупантов в одной из самых горячих точек фронта.

А вот — часть рабочего процесса по совместной операции взвода разведки «Котики» 130 батальона территориальной обороны ВСУ и ЦСО «А» СБУ, который сняла команда Bihus.info.



Алгоритм аукциона

Аукцион в рамках сбора проходит с 14-го по 28 мая. В этот период пополните банку на любую сумму — тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Лот этого аукциона – марка со знаменитым посылом «русского военного корабля» туда, где он позже и оказался, которую подписал морпех Грибов – тот, кто непосредственно и послал крейсер «Москва» во всем известном направлении.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Реквизиты сбора

Монобанка: https://send.monobank.ua/jar/8AzzjBvT2

Карточка банки: 5375 4112 1324 2154