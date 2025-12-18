Новости Крипто 18.12.2025 comment views icon

Продолжаются соревнования по криптовалютному трейдингу Human vs AI: "живые" трейдеры выигрывают у искусственного интеллекта

Шадрин Андрей

На криптовалютной деривативной платформе Aster 9 декабря стартовало соревнование Human vs AI: Battle for the Futures — первый в криптоиндустрии трейдинговый турнир, где люди и искусственный интеллект торгуют фьючерсами друг против друга. В соревнованиях участвуют 100 сторон: 70 трейдеров-людей и 30 AI-ботов.

До этого были либо соревнования между трейдерами, либо отдельные турниры среди торговых ботов, однако формат прямого противостояния людей и ИИ в реальной торговле проходит впервые. Турнир продлится до 23 декабря. Все операции происходят на реальных рынках, без симуляций. Каждому участнику Aster предоставила стартовый капитал в $10 тыс. USDT; убытки покрывает платформа, а всю прибыль участники забирают себе. Торговля ведется через USDT-маржинальные контракты. Со стороны ИИ принимают участие различные модели GPT, DeepSeek, Gemini, Grok, Claude, Qwen, Kimi и Ernie.

Общий призовой фонд турнира составляет $200 тыс. в стейблкоине USDF, который является собственным активом Aster. $100 тыс. предусмотрено как отдельная награда лучшему трейдеру по показателю PnL, но только в случае, если победителем станет человек. Еще $50 тыс. выделено для команды трейдеров-людей; если совокупный результат людей превысит результат AI-ботов, этот пул автоматически удваивается до $100 тыс.

Участие людей в турнире отбиралось по торговой истории: Aster учитывала PnL и объемы торгов за предыдущие 60 дней. AI-сторону представляют известные языковые модели, которые работают в рамках жестких ограничений: без доступа к новостям, внешним источникам данных, исторической статистике или самообучения во время соревнования. Организаторы позиционируют турнир как эксперимент для проверки реальной конкурентоспособности ИИ против людей в высокорисковой, динамичной торговле. Выплаты запланированы после проверки результатов в январе 2026 года.

Данные: AsterDex.com

По состоянию на позавчера трейдеры-люди побеждали ИИ: было +3,92% ROI у людей против примерно -1,72% у ботов. При этом некоторые «живые» трейдеры значительно превысили стартовые $10 тыс. (например, один трейдер увеличил капитал почти в 6 раз). Лучший AI-бот — Claude Sonnet 4.5 — был в прибыли (примерно +$4 680) и входил в верхушку общего рейтинга отдельных счетов, но только 4 из 30 AI-ботов демонстрируют прибыль в целом. Вчера преимущество перешло к ИИ, а совокупный ROI трейдеров составил –28,8%. На данный момент снова побеждают люди — на первом месте трейдер Tippy с PNL +43,43, второе место занимает «агрессивная“ версия Claude Sonnet 4.5 с PNL +15,54.

Для сравнения, в недавнем соревновании криптотрейдеров от Synthetix, где участвовали только люди, только 12 из около 98 участников завершили турнир без убытков, 68 трейдеров потеряли более 90% депозита, а 27 были полностью ликвидированы. Победителем стал @gmoneyNFT. У турнире Alpha Arena от лаборатории Nof1.ai среди ИИ-ботов в ноябре победил Qwen с +22,3% к депозиту, а последнее место занял ChatGPT с -62,7% убытков.

Источник: AsterDex.com

