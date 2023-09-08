Продолжение «Ван Пис» на Netflix — у Tomorrow Studios есть готовый сценарий нового сезона, а релиз планируется через год-полтора

Неделю назад на Netflix дебютировал сериал «Ван Пис» / One Piece – киноадаптация одноименной манги Эйтиро Оды о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды.

И несмотря на недовольство некоторых фанатов оригинала, в большинстве своем аудитория хорошо восприняла сериал – на Rotten Tomatoes, к примеру, оценка зрителей достигает 96%, тогда как критики «уровень свежести» шоу оценили в 85%.

Сейчас продюсеры заявляют, что сценарии к потенциальному второму сезону «Ван Пис» уже фактически написаны.

«У нас есть готовые сценарии», — говорит Марти Адельштейн, генеральный директор Tomorrow Studios, которая занималась производством сериала.

Несмотря на то, что к съемкам вряд ли удастся приступить до завершения страйков в Голливуде и решению иска профсоюза актеров SAG-AFTRA, президент Tomorrow Studios Бекки Клементс говорит, что после получения разрешения на запуск второй сезон может выйти уже через 12-18 месяцев.

Сериал занял первое место в топовой десятке англоязычных сериалов Netflix, набрав с 31 августа по 3 сентября 140 миллионов часов просмотра, однако стриминг о продлении шоу на 2-й сезон объявлений еще не давал.

Результаты «Ван Пис» важны для Tomorrow Studios, которая столкнулась с неудачным запуском своей живой адаптации «Ковбоя Бибопа» для Netflix — сериал отменили менее чем через месяц после его премьеры в 2021 году.

Адельштейн высказал предположение, что новости о продлении «Ван Пис» стриминг обнародует через одну-две недели, а также отметил, что их стратегия и в дальнейшем будет поддерживать первоначальные показатели просмотров путем привлечения аудитории, которая не была знакома с мангой или аниме.