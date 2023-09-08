Продолжение «Ван Пис» на Netflix — у Tomorrow Studios есть готовый сценарий нового сезона, а релиз планируется через год-полтора

Неделю назад на Netflix дебютировал сериал «Ван Пис» / One Piece – киноадаптация одноименной манги Эйтиро Оды о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды.
И несмотря на недовольство некоторых фанатов оригинала, в большинстве своем аудитория хорошо восприняла сериал – на Rotten Tomatoes, к примеру, оценка зрителей достигает 96%, тогда как критики «уровень свежести» шоу оценили в 85%.
Сейчас продюсеры заявляют, что сценарии к потенциальному второму сезону «Ван Пис» уже фактически написаны.
«У нас есть готовые сценарии», — говорит Марти Адельштейн, генеральный директор Tomorrow Studios, которая занималась производством сериала.
Несмотря на то, что к съемкам вряд ли удастся приступить до завершения страйков в Голливуде и решению иска профсоюза актеров SAG-AFTRA, президент Tomorrow Studios Бекки Клементс говорит, что после получения разрешения на запуск второй сезон может выйти уже через 12-18 месяцев.
Сериал занял первое место в топовой десятке англоязычных сериалов Netflix, набрав с 31 августа по 3 сентября 140 миллионов часов просмотра, однако стриминг о продлении шоу на 2-й сезон объявлений еще не давал.
Результаты «Ван Пис» важны для Tomorrow Studios, которая столкнулась с неудачным запуском своей живой адаптации «Ковбоя Бибопа» для Netflix — сериал отменили менее чем через месяц после его премьеры в 2021 году.
Адельштейн высказал предположение, что новости о продлении «Ван Пис» стриминг обнародует через одну-две недели, а также отметил, что их стратегия и в дальнейшем будет поддерживать первоначальные показатели просмотров путем привлечения аудитории, которая не была знакома с мангой или аниме.
- Сериал «Ван Пис» состоит из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), в которых молодые пираты с суперспособностями будут искать загадочное сокровище ONE PIECE. В главных ролях – Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Макеню («Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Улица страха»), Джейкоб Ромеро Гибсон («Всем встать») и Таз Скайлар («Точка кипения»).
- Фантастическая франшиза ONE PIECE – творение японского писателя и иллюстратора Эйтиро Оды. Задуманная как сериал о приключениях пиратов манга дебютировала в июле 1997 года в журнале-антологии Weekly Shōnen Jump – первые четыре главы сразу стали хитом и были собраны и выпущены в декабре 1997 года. С тех пор собрано более 105 томов рассказов ONE PIECE, написанных и проиллюстрированных Одой.
- В 1999 году компания Toei Animation создала 2D мультсериал ONE PIECE с 20 сезонами с более чем 1000 эпизодами приключений с участием Луффи и огромной группы персонажей. Для геймеров Bandai создала 40 различных тематических названий видеоигр во всем мире, а персонажи ONE PIECE отдельно появлялись в видеоиграх Shōnen Jump.