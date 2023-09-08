Новости Кино 08.09.2023 в 11:25

Продолжение «Ван Пис» на Netflix — у Tomorrow Studios есть готовый сценарий нового сезона, а релиз планируется через год-полтора

https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Продолжение «Ван Пис» на Netflix — у Tomorrow Studios есть готовый сценарий нового сезона, а релиз планируется через год-полтора

Неделю назад на Netflix дебютировал сериал «Ван Пис» / One Piece – киноадаптация одноименной манги Эйтиро Оды о приключениях молодого пирата Манки Д. Луффи и его команды.

И несмотря на недовольство некоторых фанатов оригинала, в большинстве своем аудитория хорошо восприняла сериал – на Rotten Tomatoes, к примеру, оценка зрителей достигает 96%, тогда как критики «уровень свежести» шоу оценили в 85%.

Сейчас продюсеры заявляют, что сценарии к потенциальному второму сезону «Ван Пис» уже фактически написаны.

«У нас есть готовые сценарии», — говорит Марти Адельштейн, генеральный директор Tomorrow Studios, которая занималась производством сериала.

Несмотря на то, что к съемкам вряд ли удастся приступить до завершения страйков в Голливуде и решению иска профсоюза актеров SAG-AFTRA, президент Tomorrow Studios Бекки Клементс говорит, что после получения разрешения на запуск второй сезон может выйти уже через 12-18 месяцев.

Сериал занял первое место в топовой десятке англоязычных сериалов Netflix, набрав с 31 августа по 3 сентября 140 миллионов часов просмотра, однако стриминг о продлении шоу на 2-й сезон объявлений еще не давал.

Результаты «Ван Пис» важны для Tomorrow Studios, которая столкнулась с неудачным запуском своей живой адаптации «Ковбоя Бибопа» для Netflix — сериал отменили менее чем через месяц после его премьеры в 2021 году.

Адельштейн высказал предположение, что новости о продлении «Ван Пис» стриминг обнародует через одну-две недели, а также отметил, что их стратегия и в дальнейшем будет поддерживать первоначальные показатели просмотров путем привлечения аудитории, которая не была знакома с мангой или аниме.

Рецензия на сериал «Ван Пис» / One Piece

Посты
Lenovo Thinkpad Х220 – космічний імператор або «ласкаво просимо в секту»!
Продолжение «Ван Пис» на Netflix — у Tomorrow Studios есть готовый сценарий нового сезона, а релиз планируется через год-полтора
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/11-1-150x150.jpg

Назар Яворський

mr.Karter

  • Сериал «Ван Пис» состоит из 8 эпизодов (продолжительностью до часа каждый), в которых молодые пираты с суперспособностями будут искать загадочное сокровище ONE PIECE. В главных ролях – Иньяки Годой («Кто убил Сару?»), Макеню («Смертельный поцелуй»), Эмили Радд («Улица страха»), Джейкоб Ромеро Гибсон («Всем встать») и Таз Скайлар («Точка кипения»).
  • Фантастическая франшиза ONE PIECE – творение японского писателя и иллюстратора Эйтиро Оды. Задуманная как сериал о приключениях пиратов манга дебютировала в июле 1997 года в журнале-антологии Weekly Shōnen Jump – первые четыре главы сразу стали хитом и были собраны и выпущены в декабре 1997 года. С тех пор собрано более 105 томов рассказов ONE PIECE, написанных и проиллюстрированных Одой.
  • В 1999 году компания Toei Animation создала 2D мультсериал ONE PIECE с 20 сезонами с более чем 1000 эпизодами приключений с участием Луффи и огромной группы персонажей. Для геймеров Bandai создала 40 различных тематических названий видеоигр во всем мире, а персонажи ONE PIECE отдельно появлялись в видеоиграх Shōnen Jump.
Завантаження коментарів...

Топ 10 текстов

Посты
За що ми переплачуємо в смартфонах?
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/arkstiil_a_simple_logo_for_blog_about_hardware_devices_and_IT_b-150x150.png

borowka

автор

Посты
Як я вибирав бюджетний стилус для iPad
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/IMG_2378-150x150.webp

Єгор Ді

автор

Посты
Майже ноунейм — блютуз навушники RoHs A6S
https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://secure.gravatar.com/avatar/3756071a2a49be28bde4fde4cd74ec48?s=96&r=g&d=https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/06/no-avatar.png *** https://itc.ua/wp-content/themes/ITC_6.0/images/no-avatar.png

Михайло Шпак

автор

Загрузить еще

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить