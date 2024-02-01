Продолжение «Игры в кальмара» и «Бриджертонов», но без «Уэнздей» и «Очень странных дел» — расписание сериалов Netflix на 2024 год

К 2024 году стриминг подготовил как несколько долгожданных продолжений, так и новые релизы. Из плохих новостей — «Очень странных дел» и «Уэнздей» следует ожидать не раньше 2025-го, однако уже в этом году выйдут новые сезоны таких популярных шоу, как «Игра в кальмара», «Бриджертоны» и «Академия Амбрелла». В феврале ждем «живую» адаптацию «Аватара», а в марте — сериальную версию «Джентльменов» и нового научно-фантастического сериала «Проблема трех тел» от создателей «Игры престолов».
Самые ожидаемые сериальные релизы 2024 года на Netflix
- «Аватар: Последний защитник» — 22 февраля
- «Джентельмены» — март
- «Проблема трех тел» — 21 марта
- «Рипли» — 4 апреля
- «Бриджертоны», 3 сезон – 16 мая (первая часть) и 13 июня (вторая)
- «Аркейн»– ноябрь
Позже в 2024-м:
- «Кобра Кай» — шестой сезон
- «Черные голуби» — новый шпионский триллер с Кирой Найтли
- «Внешние отмели» — четвертый сезон
- «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» — последний сезон
- «Дипломатка» — второй сезон
- «Элита» — последний сезон
- «Эмили в Париже» — четвертый сезон
- «Ночной агент» — второй сезон
- «Игра в кальмара» — второй сезон
- «Академия Амбрелла» — последний сезон
- «Викинги: Вальгалла» — третий сезон
С полным расписанием можно ознакомиться здесь.