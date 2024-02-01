Продолжение «Игры в кальмара» и «Бриджертонов», но без «Уэнздей» и «Очень странных дел» — расписание сериалов Netflix на 2024 год

К 2024 году стриминг подготовил как несколько долгожданных продолжений, так и новые релизы. Из плохих новостей — «Очень странных дел» и «Уэнздей» следует ожидать не раньше 2025-го, однако уже в этом году выйдут новые сезоны таких популярных шоу, как «Игра в кальмара», «Бриджертоны» и «Академия Амбрелла». В феврале ждем «живую» адаптацию «Аватара», а в марте — сериальную версию «Джентльменов» и нового научно-фантастического сериала «Проблема трех тел» от создателей «Игры престолов».

Самые ожидаемые сериальные релизы 2024 года на Netflix

«‎Аватар: Последний защитник» — 22 февраля

«Джентельмены» — март

«Проблема трех тел» — 21 марта

«Рипли» — 4 апреля

«Бриджертоны», 3 сезон – 16 мая (первая часть) и 13 июня (вторая)

«Аркейн»– ноябрь

Позже в 2024-м:

«Кобра Кай» — шестой сезон

«Черные голуби‎» — новый шпионский триллер с Кирой Найтли

«Внешние отмели» — четвертый сезон

«Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» — последний сезон

«Дипломатка» — второй сезон

«Элита» — последний сезон

«Эмили в Париже» — четвертый сезон

«Ночной агент» — второй сезон

«Игра в кальмара» — второй сезон

«Академия Амбрелла» — последний сезон

«‎Викинги: Вальгалла» — третий сезон

С полным расписанием можно ознакомиться здесь.