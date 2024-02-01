Новости Кино 01.02.2024 в 17:39 comment views icon

Продолжение «Игры в кальмара» и «Бриджертонов», но без «Уэнздей» и «Очень странных дел» — расписание сериалов Netflix на 2024 год

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2022/09/Katya-96x96.jpg

Катерина Даньшина

Автор новостей

Продолжение «Игры в кальмара» и «Бриджертонов», но без «Уэнздей» и «Очень странных дел» — расписание сериалов Netflix на 2024 год

К 2024 году стриминг подготовил как несколько долгожданных продолжений, так и новые релизы. Из плохих новостей — «Очень странных дел» и «Уэнздей» следует ожидать не раньше 2025-го, однако уже в этом году выйдут новые сезоны таких популярных шоу, как «Игра в кальмара», «Бриджертоны» и «Академия Амбрелла». В феврале ждем «живую» адаптацию «Аватара», а в марте — сериальную версию «Джентльменов» и нового научно-фантастического сериала «Проблема трех тел» от создателей «Игры престолов».

Самые ожидаемые сериальные релизы 2024 года на Netflix

  • «‎Аватар: Последний защитник» — 22 февраля
  • «Джентельмены» — март
  • «Проблема трех тел» — 21 марта
  • «Рипли» — 4 апреля
  • «Бриджертоны», 3 сезон – 16 мая (первая часть) и 13 июня (вторая)
  • «Аркейн»– ноябрь

Позже в 2024-м:

  • «Кобра Кай» — шестой сезон
  • «Черные голуби‎» — новый шпионский триллер с Кирой Найтли
  • «Внешние отмели» — четвертый сезон
  • «Sweet Tooth: мальчик с оленьими рогами» — последний сезон
  • «Дипломатка» — второй сезон
  • «Элита» — последний сезон
  • «Эмили в Париже» — четвертый сезон
  • «Ночной агент» — второй сезон
  • «Игра в кальмара» — второй сезон
  • «Академия Амбрелла» — последний сезон
  • «‎Викинги: Вальгалла» — третий сезон

С полным расписанием можно ознакомиться здесь.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Безплатні марафони, щоденник прогресу та винагороди. Як зробити вивчення англійської звичкою: 8 порад
Ця технологія встановлює новий рівень швидкості. Як працює XG PON Інтернет від одеського провайдера Westelecom
Менеджер lead generation працює віддалено та має від $700. Безплатний майстер-клас для новачків

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить